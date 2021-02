"No podíamos entrar al comedor": Cecilia Santiago reveló que en América sí hay discriminación hacia el equipo femenil

En pleno siglo XXI sigue habiendo diferencias inexplicables en el trato entre hombres y mujeres, y una profesión que lo ejemplifica a la perfección, de manera lamentable, es el futbol, donde los equipos femeniles siguen sufriendo discriminación en todos los aspectos; con la afición, patrocinadores, sueldo, la federación, la Liga y hasta dentro del mismo club.

Así lo reveló Cecilia Santiago en palabras para Bolavip México, ahora como guardameta del PSV en Holanda, donde aseguró vivir una situación completamente diferente a la que vivió cuando fue jugadora del América, pues aceptó que en las propias instalaciones de Coapa las futbolistas recibían un trato diferente al del equipo varonil.

"En América sí me tocó batallar que nos mandaban a la última cancha, en el último horario de entrenamiento, algunas reglas en el comedor que no podíamos entrar, o sea, ese tipo de cosas te desgastan, no está padre, no disfrutas el hacer tu trabajo, esas fueron las diferencias que más encontré", lamentó Cecilia Santiago, campeona de la Liga MX Femenil con las Águilas en 2018.

Discriminación que ya no vive desde que llegó al futbol europeo, en 2019, cuando se convirtió en la primera jugadora mexicana en la Eredivisie, pues relató que en el club holandés el equipo femenil trabaja en igualdad de condiciones que las del varonil.

"El trato de jugadores y jugadoras aquí es igual, nos respetan y nos tratan como a ellos y nos dan los mismos beneficios, las mismas instalaciones, menos el salario; pero en esas cosas no batallamos estando aquí", destacó la arquera de 24 años.

Pide a los clubes mexicanos darle más importancia a su equipo femenil

Y mientras la guardameta de la Selección nacional mantiene firme el sueño por consagrarse como campeona con el PSV, ya con una amplia trayectoria en las canchas, y con una visión desde afuera, voltea a ver la Liga MX Femenil para analizar la situación, por un lado destaca el trabajo que están haciendo algunos equipos y por el otro pide a los clubes darle más importancia a su categoría femenil.

"Los equipos grandes han estado haciendo buen trabajo; Tigres y Monterrey han sido los que más han invertido en su equipo femenil, los que desde un inicio le metieron dinero, incluso, patrocinios, obviamente eso te motiva, quieres estar en el mejor club que te den los mejores beneficios, esos clubes se percataron de ello tiempo atrás y ahorita tienen a los mejores planteles de la Liga, han estado en dos o tres Finales", reconoció la mexiquense, quien no descarta volver al futbol mexicano en un futuro, con un equipo que no sea América.

Es por ello que hizo un llamado a los equipos que siempre ocupan la parte baja de la tabla en el campeonato a darle mayor importancia a la categoría femenil, pues la diferencia con los clubes que siempre son protagonistas cada vez es más evidente,

"Lo importante aquí es qué van a hacer los equipos que están hasta debajo de la tabla, porque a lo mejor no les interesó, no le metieron dinero, ni interés, eso es lo importante, porque hay una gran diferencia de nivel entre el primero y el último (de la tabla)", insistió.

"Los equipos grandes se pueden mantener fácilmente del equipo varonil, pero los equipos ‘chicos’ sí les está costando un poco más, desconozco por qué, pero sí me gustaría que hubiera más interés en ellos", Cecilia Santiago.

