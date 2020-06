"No quieren que hable": Hugo González le respondió a sus detractores en Monterrey

Después de dos años a préstamo en Necaxa, Hugo González armó sus maletas y volvió a Monterrey con los objetivos más que claros: convertirse en el reemplazante ideal de Marcelo Barovero, ganarse a los aficionados y ser protagonista para obtener su primer trofeo de Liga MX con la institución regiomontana.

Las cosas no serán fáciles para el canterano del América. Sabe que, a pesar de tener el apoyo incondicional por parte de Antonio Mohamed, sus errores en la final del 2017 ante Tigres UANL están presentes en los pensamientos de los fanáticos y tendrá que lidiar con las críticas desde el comienzo.

Foto: Getty Images

De hecho, en su llegada a la Sultana del Norte, el portero de 29 años fue interceptado por un grupo de reporteros y le contestó a todos sus detractores: "Me parece que la gente no quiere que hable, que yo salgo y me envalentone con las cámaras, quiere que demuestre en la cancha, ahí hay que hablar".

"Bueno, esa es con la mentalidad con la que vengo, de trabajar y revertir está situación, aquí estoy y a darle para adelante", agregó Hugo, dejándole a todos los seguidores de La Pandilla un mensaje esperanzador. Sobre todo en este momento que todavía están digiriendo la salida de un referente como Trapito.

Cabe recordar que, a pesar de haber sido anunciado por la cuenta oficial de Twitter de Rayados hace menos de 24 horas, González todavía no tiene el puesto asegurado. Deberá competir contra Luis Cárdenas, quien se ganó el respeto raza por sus actuaciones en las recientes definiciones de penales.

