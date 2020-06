No se bajaron del barco: Mazatlán subió los seguidores en su primer día en Twitter

"Quien se quiera quedar en el barco, bienvenido a bordo, quien no, favor de tirarse por la borda", fue el mensaje que eligió Mazatlán FC para darse a conocer al mundo y atraer seguidores en su primer día en Twitter. Si bien muchos aficionados de Monarcas Morelia decidieron no acompañar al nuevo equipo, el número de followers aumentó en las últimas 24 horas.

El cuadro de Sinaloa pasó de 624 a 652 mil seguidores en una sola jornada. Es decir, 28 mil más producto de su lanzamiento y el trabajo de su Community Manager. La flamante institución se encargó de generar polémica en su estreno y no quedó sin responder tweets, además de sus provocaciones.

"Fundado en 2020, durante una pandemia, en plena crisis, nacimos para superarlo todo, así es nuestra gente", fue la biografía que escogió el club morado y en uno de sus mensajes trolleó a sus detractores: "Acéptenlo. Se mueren de la envidia".

Además, el slogan que utilizaron también generó polémica: el #ARREbatando fue entendido por un sector como una burla a los aficionados de Morelia. Sin embargo, Mazatlán aclaró que el juego de palabras tiene que ver con las costumbres mazatlecas en el lenguaje. Arre es una afirmación o acuerdo.

El propio Álvaro Morales, un experto en generar impacto en redes sociales, elogió la irrupción del club sinaloense. "Por un día, han generado más controversia y animadversión que yo. Y eso está cabrón. No cualquiera le entiende al negocio. Y quien no le entiende a esto —y más en estos tiempos— no funciona para la industria", posteó.

