¡No se calló nada! Jürgen Damm le habló a quienes lo critican por sus centros

En el futbol mexicano están los jugadores que son elogiados y otros que son tomados como punto de referencia para las bromas por ciertas debilidades a la hora se desempeñarse en el campo de juego con sus equipos.

Uno que sufre habitualmente las bromas es Jürgen Damm. El jugador de Tigres viene siendo cuestionado por su rendimiento, pero lo que más se le critica son las formas de enviar los centros, los cuales suelen ser desaprovechados.

Damm festeja el título del Clausura 2019.

"Sé que he sido muy criticado, no me lo tomo personal ni me enojo. Primeramente, porque las redes son para eso. Después, soy consciente de que si no supiera mandar centros como dice la gente no hubiera costado lo que costé ni Tigres me pagaría el suelo de que me paga. Pero todo eso me afecta", explicó el elemento felino, en diálogo con ESPN.

Con el objetivo de superarse y contrarrestar su falencia, Damm admitió que le pone énfasis a entrenar el envío de centros: "Yo se que tengo que mejorar ese aspecto. Me pasan videos, veo cómo es, me quedo a centrar 20 o 30 minutos. Le pueden preguntar a compañeros y al Tuca. Pero en el partido es diferente, porque tienes rivales".

El hombre de 27 años, que ganó siete títulos con el cuadro Universitario, aún no sabe qué será de su futuro. En la última temporada no ha tenido minutos de juego, luego de que enero haya manifestado poder irse de Tigres.

