"No se ha respetado la historia del club": Mauricio Romero sobre la mudanza de Morelia

A Mauricio Romero sólo le faltó un título para rubricar su gran paso por Monarcas Morelia. El defensa, que llegó procedente de Lanús en 2007, se convirtió en un referente hasta ser capitán del equipo y priorizar quedarse ante una oferta del América. Con cinco años y 151 partidos con la playera del club michoacano, se identificó con la institución y se reconoce un aficionado más.

En una plática con Bolavip México, el ex defensa expresó su dolor por la mudanza a Mazatlán, vio con buenos ojos el proyecto de ex jugadores como Fantasma Figueroa de mantener una plaza en la ciudad y recordó su trayectoria en el cuadro que trasladará su sede 769 kilómetros.

¿Cómo tomaste la noticia de la mudanza de Morelia?

"Es raro y dificil imagino para los jugadores mudarse a Mazatlán, si bien es una ciudad muy linda, pero esto no tiene que ver con una ciudad u otra. Tiene que ver con la historia del club. Creo que no se ha respetado la historia del club, que Morelia tiene 70 años y que de un momento para otro lo saquen de su ciudad natal no me pareció justo para el club, para la historia y afición del futbol. No me imaginaba un desenlace así, tan triste donde generaciones se van perdiendo y queda manchado el futbol. La opinión que tengo obviamente es de sentido común. Si mañana esto le es beneficioso, diremos tuvieron razón, pero hay otras formas de tratar de mejorar al futbol, no creo que sea ésta porque no estás respetando el origen del club, no estás respetando donde echó raíces, donde tuvieron campeonatos o las derrotas mismas. No se ha respetado nada y viendo las últimas imágenes que se siguen mostrando de la ciudad la gente se sigue manifestando con mucha bronca".

¿Crees que que se priorizó el aspecto económico?

"Yo entiendo los negocios porque cuando compran un club de futbol es para generar dinero, por eso invierte, el tema es que las pautas no están claras. Tiene que haber una Federanción que dicte normas en el cual no se tiene que mudar un club y que respete toda la tradición que trae atrás esta historia y que acá no se respetó nada esa parte. La gente que siempre estuvo acompañando, aquel abuelo, aquel aficionado que lleva a su hijo a la cancha un día se lo quitan, la posibilidad de identificarse con un club, del sentido de pertenencia. Acá todo eso se destruyó de un momento para otro. No digo que esté mal focalizar en el negocio porque los clubes subsisten a partir de buenas administraciones, pero tiene que ir todo de la mano, no se puede dejar de lado lo deportivo y solamente enfocarse en el negocio porque no sé si va a traer buenas consecuencias".

¿Cómo ves la idea de ex jugadores como el Fantasma Figueroa de crear un equipo para la ciudad?

"Estaría bueno que se pueda mantener, es una idea que me parece buena y que pueda mantener el equipo su nombre y que sea como Atlético Morelia, por lo que escuché y que pueda mantenerse el nombre del equipo en la ciudad y por qué no mañana que vuelva a ganar un lugar en la Primera División".

¿Te gustaría participar en el proyecto?

"No sé si está en mi cabeza entrar en un proyecto. No tengo en mente emigrar a México para un proyecto así, pero si la situación requiere mi apoyo por supuesto que lo va a estar. Ver de la manera en la que uno puede colaborar, de forma indirecta, directa, colaborar para que el nombre de Morelia quede en la ciudad y se pueda conformar un equipo. Me parece una muy buena idea. Por lo menos tienen mi apoyo, que está bárbaro que organicen una futura liga de ascenso para Morelia para que Morelia pueda tener su presencia ahí y su gente no quedé afectada".

¿Es verdad que priorizaste Morelia ante una oferta del América en 2009?

"Hubo una posibilidad, sí. Yo en el club estaba muy cómodo, obviamente que siempre son desiciones consensuadas. Llegamos a un acuerdo con el club y decidí quedarme. La otra parte del acuerdo era si llegaba una oferta del exterior sí analizarla, pero si era dentro de México yo quería quedarme en Morelia porque me sentía cómodo en todo sentido, mi familia estaba cómoda en la ciudad, me sentía querido y a la vez deportivamente dentro de la cancha el equipo se estaba consolidando, le podíamos ganar a cualquiera".

¿Qué mensaje quieres dejarle a los aficionados?

"Que comparto su tristeza. Comparto totalmente el sentimiento que tienen ellos, principalmente ellos que conviven todo el tiempo y que van al estadio todos los domingos y que hacen su cuota de cariño y de aliento para que el equipo le vaya bien, comparto su dolor y que acá tienen un ex jugador que los apoya en esta situación, ojalá que en un futuro nos reencuentre y que podamos ver realmente a Morelia en su estadio. Ojalá. Lo veo muy dificil y me gustaría ir a Morelia como aficionado también y ver un partido de futbol, pero en Morelia como corresponde. Sería más dificil ir a Mazatlán a ver un partido".

Lee También