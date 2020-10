Norma Palafox, la histórica futbolista de Chivas detrás de los bailes de TikTok

Si se tiene que hablar de figuras que han hecho historia en el futbol mexicano, se tiene que hablar de Norma Palafox, la delantera que fue protagonista en la cancha desde su debut como profesional y quien firmó el gol para que el equipo más popular de México se consagrara como el primer Campeón de la Liga MX Femenil: Chivas.

La jugadora nacida en Huatabampo, Sonora, se ha ganado el distintivo de la ‘reina de TikTok’, por los divertidos videos que comparte de su día a día, y también se ha consolidado como toda una influencer al ser la futbolista mexicana con más seguidores en sus redes sociales y la segunda en todo el mundo; al menos en Instagram ya rebasa los dos millones.

Pero lo que no todos conocen de Norma Palafox, y que bien vale la pena tener presente, es su trayectoria en el futbol; el camino que tuvo que seguir para cumplir su sueño, la niña que llegó al mundo un 14 de octubre de 1998, en una ciudad poco futbolera, en medio de una familia poco futbolera, hija única, y que hoy es una de las grandes figuras del futbol mexicano.

Ficha de Norma Palafox, jugadora de Chivas. Foto: Liga MX Femenil.

La ahora referente del Rebaño tuvo que dejar a su mamá en Hermosillo, a toda su familia, tuvo que dejar inconclusa su carrera en Derecho y 19 años de su vida en la tierra que la vio nacer para mudarse a Guadalajara y poder hacer historia en un deporte que hasta 2017 fue exclusivo, en lo profesional, para los hombres.

Norma Palafox siempre será recordada como parte del primer equipo femenil en representar a Chivas, la que firmó un gol ante el América y conquistó el Estadio Azteca para conseguir el boleto a la Gran Final, también, como la jugadora que plasmó con letras de oro su nombre en el club que ama desde pequeña, gracias a la anotación que hizo vibrar el Estadio Omnilife y a todo el país entero, en aquella histórica Final ante Pachuca, el viernes 24 de noviembre de 2017.

Su lugar en Chivas se mantuvo y estará intacto por siempre: Se marchó un semestre, en junio de 2019, para asumir el reto de Exatlón, como una competencia de alto rendimiento, la cual, en sus propias palabras, la hizo madurar tanto en lo personal, como en su carrera.

En el transcurso sufrió el golpe más doloroso de su vida al perder a su mamá, hace ya un año, pero, con la fortaleza que la caracteriza, decidió volver este 2020 al equipo que le abrió las puertas a la inmortalidad, con la firme intención de seguir haciendo historia.

"Gracias a Dios tengo una nueva oportunidad de volver, de estar acá, mentalmente vengo diferente, me va a servir mucho para volver al futbol. Siento como cuando empecé esa emoción, ojalá sea la buena vibra de que vamos por ese trofeo. Siento una energía súper buena", Norma Palafox.

Aquí te dejamos algunos datos de su andar por las canchas y su amor por el futbol y Chivas para que conozcas mejor a la delantera histórica Norma Palafox.

¿Cómo inicia su amor por el futbol?

Norma Palafox en uno de sus equipos en Sonora. (@normapalafox_)

La goleadora sonerense admitió que el amor por el futbol es algo con lo que ya se nace, por lo que solo bastó que su primo, a quien considera como su hermano al ser hija única, la acercara un poco a la pelota para que nunca más volviera a separarse de ella.

"Él era el niño de la casa, es más grande que yo, me puso a jugar futbol, siempre me ponía de portera y me empezó a llamar muchísimo la atención. Yo digo que ya se nace con eso, ya se trae, ahí fue cuando voltee a verlo, después entré a un equipo de niños, después hubo un equipo femenil, representé a mi estado, a mi municipio, y así hasta que llegué a Chivas", confesó en una entrevista para Líderes del Rebaño.

¿Por qué le va a Chivas?

Norma Palafox es aficionada de Chivas desde niña. (@normapalafox_)

Una de las tantas preguntas que le han hecho sus seguidores a través de sus redes sociales es cómo comenzó su amor por Chivas, lo cual la futbolista atribuyó a aquel Rebaño Campeón de 2006, cuando ella apenas tenía ocho años; desde entonces, el conjunto tapatío conquistó su corazón.

"Chivas es el equipo que amo con todo mi corazón desde chiquita, soy súper fan de Chivas. Cuando Chivas quedó Campeón en el 2006, yo vi ese campeonato y fue cuando me empezaba a interesar más el futbol y fue como: Chivas es el mejor equipo del mundo. Me conquistó. Hasta la fecha no se me quita esa satisfacción de que es el mejor equipo del mundo para mí", reveló.

¿Quiénes son sus ídolos?

Norma Palafox y el 'Venado' Medina en Exatlón. (Foto: Telemundo)

Como buena seguidora de Chivas, sus primeros ídolos de la cancha, una vez más, apuntan al equipo que conquistó la décimo primera estrella para el club tapatío, por lo que dos de los nombres que menciona son: Adolfo Bautista y Alberto Medina, quien además de ídolo, fue su compañero en Exatlón.

"Mi casa casi no era de ver futbol, de domingos de futbol, pero yo escuchaba del ‘Bofo’, del ‘Venado’, y a las figuras que yo escuchaba, yo no los seguía tanto, los veía, pero para mí eran wow", insistió.

Su pasado como árbitro.

Norma Palafox siempre ha estado ligada al futbol. (@normapalafox_)

Pocos conocen la versión de autoridad de Norma Palafox. La jugadora estrella de Chivas confesó que antes de ser futbolista profesional, alternaba sus compromisos en la cancha, a veces de jugadora, otras tantas como silbante, donde aprendió mucho del deporte que tanto ama.

“Antes de venirme a la liga profesional era árbitro, me estaba yendo bien, estaba aprendiendo. Si no hubiera sido futbolista, hubiera sido árbitro. Ahí empecé a ganar dinero por mi propia cuenta. Me sirvió, todo lo que hacemos nos deja algo, pero no regresaría a ser árbitro", destacó.

¿Cuántos goles lleva en Chivas?

Norma Palafox firmó un gol ante América en la Semifinal de 2017. (@normapalafox_)

Cuando se le otorga a Norma Palafox el distintivo de 'histórica' en Chivas es porque es uno de los que mejor le van. En tan solo seis torneos, la jugadora que está a punto de cumplir 22 años está a un gol de convertirse en la máxima goleadora del Rebaño femenil.

Rubí Soto, quien ocupa hasta ahora el trono, dejó la marca en 20 tantos, mientras que la jugadora con el dorsal 11 ya registra 19, de los cuales ha firmado 16 en Fase Regular y tres más en Liguilla, dos de ellos en su primer torneo y que fueron fundamentales para el título.

“Siempre fui muy intensa, mi ADN es ser muy intenso, muy apasionado, muy entregado, muy competitivo”, Norma Palafox.

Momentos que marcaron su carrera.

Norma Palafox anotó el gol que le dio a Chivas su primer título en 2017. (JamMedia)

Sábado 29 de julio de 2017 fue el día que marcó oficialmente el inicio de la carrera como futbolista profesional de Norma Palafox, cuando tuvo su debut en la Liga MX Femenil en un partido ante Atlas, desde entonces ha vivido momentos en la cancha que la marcaron para siempre.

"Uno de ellos fue la Final de la Liga Femenil, para mí es un momento histórico en todos los sentidos en mi vida, también por todo lo que viví detrás de todo eso, no nada más fue levantar la Copa. La Liga creo que ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida.

"Otro fue debutar, es una sensación muy bonita de saber que das un paso a algo nuevo, a algo nuevo en todo México, hasta ahorita sigue rompiendo mis expectativas", reveló la goleadora tapatía.

¿En qué equipo le gustaría jugar en Europa?

Norma Palafox es seguidora del Barcelona. (@normapalafox_)

Hay un equipo en Europa del que es seguidora la atacante rojiblanca: El Barcelona, por lo que si algún día se marcha al 'Viejo Continente' le gustaría que fuera para vestir la camiseta blaugrana, o algún equipo de la Liga de España, sin embargo, tampoco le diría que no a otro club.

"Obviamente que me gustaría jugar en Europa, es el sueño de muchos futbolistas. Soy fanática del Barcelona, así que sería jugar en Barcelona, pero hay muchísimos más equipos en Europa que tienen muy buen futbol, un excelente nivel, estoy abierta a cualquier opción de Europa", respondió.

¿Cuántos puntos se pondría en el FIFA?

Los números con los que se calificó Norma Palafox en el FIFA.

Aunque la Liga MX Femenil, ni ninguna otra Liga de mujeres del mundo, está incluida en el famoso videojuego, Norma Palafox alguna vez, en un video para 'La Gambeta', se animó a autocalificarse de acuerdo a sus cualidades como si fuera parte del FIFA, del cual podría ser parte realmente en caso de llegar a la Selección absoluta, pues desde la edición de FIFA 16, se puede jugar con algunas selecciones de mujeres, entre las que se encuentra México.

"En velocidad sí ando en un 85, no soy la más rápida, pero sí me considero una persona veloz. En tiro yo digo que un 32; esto sí lo tengo que reconocer, me equivoco mucho en los pases, yo me pondría un 65 o 60, porque admito que me equivoco mucho", reconoció la jugadora.

Selección Nacional

Norma Palafox fue Campeona con el Tri en el Premundial de la Concacaf en 2018.

Como toda futbolista, uno de sus grandes sueños es representar a México en un Mundial y aunque aún no registra minutos en la Selección mayor, ya sabe lo que es portar la camiseta tricolor, y hasta sabe lo que es ser Campeona con la del Tri puesta, pues fue una de las jugadoras que conquistaron por primera vez el campeonato del Premundial de Concacaf Sub-20, en 2018, tras vencer en penales a Estados Unidos.

"Qué futbolista no quisiera representar a su país, portar la tricolor, obviamente es una de mis metas a corto plazo. Quiero representar a México. Tengo esa espinita de poder ir a un Mundial, desde chiquita siempre soñé con ir a uno y todavía tenemos tiempo de estar ahí. Me tocó ser Campeona de Concacaf", reveló para Líderes del Rebaño.

¿Vestiría las playeras de Atlas o América?

Norma Palafox presumiendo su playera de Chivas. (@normapalafox_)

Aunque Chivas tiene toda su lealtad como seguidora y como futbolista, Norma Palafox también es una profesional, por lo que dejó claro que si en algún momento tiene que vestir la camiseta de alguno de los más odiados rivales del cuadro tapatío lo haría con todo el profesionalismo. Atlas o América.

"Nunca cierro la posibilidad de que en un futuro me toque emigrar a otra ciudad para representar a otro club. No voy a decir nada porque a veces uno se termina mordiendo la lengua. Si un día llegara a jugar en esas instituciones lo haría con mucho profesionalismo del mundo, con toda la energía del mundo porque es futbol", sentenció.

¿Con quién le gustaría tener una charla?

Norma Palafox en el Estadio Akron. (@normapalafox_)

A pesar de que sus videos en redes sociales han dejado apreciar a una joven extrovertida y más que divertida, incluso con sus actuaciones en la cancha y sus festejos con su ya famoso baile, Norma Palafox se ha definido como una persona tímida, sin embargo, al ser cuestionada por una personalidad con la que le gustaría tener una plática, no titubeó al mencionar a uno solo: Lionel Messi.

