Norma Palafox logró su primera victoria en el Exatlón 2021 y reveló su debilidad en el circuito

Norma Palafox, actual jugadora de Pachuca Femenil, consiguió su primera victoria en el Exatlón USA 2021. La mexicana le dio un punto al equipo de "famosos" al vencer a Gabriela del Mar, de los "contendientes". Palafox le sacó mucha ventaja a su competidora y logró llevarse el juego.

Luego del triunfo, Norma platicó con una de las conductoras del programa y expresó su principal debilidad en el circuito. "Me cuesta más trabajo en la segunda piscina, me cuesta mucho estar debajo del agua. Por suerte, hoy no entré en pánico. De a poco voy a ir mejorando", señaló.

De esta manera, la delantera consiguió darle un punto fundamental a su equipo. Por otra parte, cabe destacar que, hace algunos días, Palafox hizo oficial la inauguración de su propia marca. Esto lo realizó a través de su cuenta oficial de Instagram.

Norma Palafox consiguió la primera victoria en el Exatlón. Jam Media.

La oriunda de Hermosillo estará por algunos meses viviendo en los Estados Unidos y compitiendo en este programa. Luego, viajará a México y se sumará a la plantilla con Pachuca para disputar el Apertura 2021.

Las comandadas por Toña Is no tuvieron un buen comienzo en el Torneo Guard1anes. No han podido ganar en las primeras tres jornadas: igualaron en uno y cayeron en los dos restantes. Sin dudas, necesitarán de la ayuda de Palafox.

