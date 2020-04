Octagón desmiente haber amenazado a sus hijos y da contundente respuesta

Con las respectivas pruebas en la mano, Octagón limpió de inmediato su imagen como leyenda de la lucha libre al aclarar un asunto de su vida personal, detrás de la máscara, en el que dos jóvenes lo involucraron.

Hace unos días, por redes sociales circuló la versión de Juan Carlos Ramírez, en la que aseguró ser uno de los dos hijos que el Amo de los Ocho Ángulos no quiso reconocer, además de, supuestamente abandonar a su madre enferma de cáncer, la también luchadora Sahori.

Posteriormente, Juan Carlos y su hermano Juan Antonio aseguraron que ante los constantes problemas con él, el artemarcialista los demandó para liberarse de sus supuestas obligaciones como padre biológico, además de amenazarlos constantemente.

No obstante, Octagón emitió un video para aclarar la situación y desmentir rotundamente la versión de los jóvenes, a quienes incluso, en 2016 presentó públicamente como sus hijos, además de exigir que dejen de involucrar a su personaje, que no tiene nada que ver con sus asuntos como persona.

CON MIS HIJOS GEMELOS CON QUIENES TAMBIÉN LLEVO UNA EXCELENTE RELACIÓN

"Yo tengo conocimiento de la existencia de estos muchachos, aproximadamente entre unos seis o siete años. Su mamá me contactó, junto con su pareja, para ver si la podía ayudar económicamente, porque tenía cáncer. Cabe resaltar que cuando me pidió el apoyo económico, yo tenía muchos años de no verla, y con el respeto que me merece, yo no tuve una relación sentimental con ella. Yo estaba casado con mi primera esposa", explicó el luchador.

"Se solicitó una prueba de ADN en el 2014. Yo sí me presenté y ellos no se presentaron. Sin embargo, en el 2015, firmamos un convenio voluntario para poderlos ayudar económicamente. [...] Y sin un ADN, damos inicio al convenio, con un depósito de 30 mil pesos para el tratamiento de su mamá. Mes con mes les he estado depositando, hasta el día de hoy, y aquí están los comprobantes de todos los depósitos", expuso el gladiador nacido en Veracruz.

Asimismo, aclaró que el motivo de la demanda que interpusieron los jóvenes hacia su persona no fue porque no recibían dinero, sino porque querían más, pese a que les depositaba hasta 12 mil pesos mensuales.

"Y que quede bien claro, que la demanda que pusieron en mi contra, no es porque no les diera dinero, sino porque querían más dinero. Y sus argumentos era de que ellos eran menores de edad y que estaban estudiando. Y eso es completamente falso, porque se demostró en los juzgados. Dicen que yo los he amenazado, pero yo he guardado todos los mensajes. Chéquenlos, y juzguen", insitió el mítico gladiador haciendo públicos dichos mensajes.

Finalmente y como respuesta ante el intento de desprestigiar la figura de Octagón, el luchador decidió retirarle todo tipo de apoyo a los jóvenes, quienes ya son mayores de edad con 20 años.

"Yo no lo quise hacer público, porque los estaba protegiendo, pero la figura pública es Octagón. A partir del día de hoy les retiro todo mi apoyo.

"En lugar de estar haciendo publicaciones sólo para desprestigiarme, revisen sus cuentas de banco, porque a pesar de su demanda, mes por mes les he seguido depositando como lo he hecho desde que se firmó el convenio con su mamá. Siendo mi último depósito en el mes de marzo de este año", sentenció.

Aquí está el video completo con la respuesta del mítico Octagón:

