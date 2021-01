Omar Mendoza destruyó a Cruz Azul por la forma en la que salió del club

A lo largo de la historia del futbol son muchos los jugadores que han afirmado que el trato que recibieron de una institución no era el que merecían para irse tras haber prestado sus servicios por un largo tiempo. Y en el día de hoy esto último se volvió a repetir en con Omar Mendoza que destruyó a Cruz Azul al recordar la forma de la que se fue del club.

El actual defensa de Querétaro debutó en la Máquina Cementera a sus 26 años en el Clausura 2015 cuando se encontraba como técnico Luis Fernando Tena. Desde aquel certamen el nacido en Ciudad de México acumuló 72 partidos con el conjunto de la Noria.

Sin embargo, en 2018 el zaguero fue prestado a Tijuana y desde ese momento fue muy difícil que vuelva a vestir el jersey azul. “Me avisaron sobre el tiempo (que ya no seguía) me habían comentado que iba a seguir en Cruz Azul. A la mera hora me dijeron que me daban la opción de irme, yo no quería. Fui a préstamo seis meses a Xolos porque la idea era que regresara”, explicó Mendoza a WDeportes.

Actualmente, el defensa viste la playera de Querétaro en el que llegó a este equipo para el Guard1anes 2021 y por el momento disputó dos de los tres partidos que se jugaron del actual torneo. Cabe recordar que el futbolista llegó a los Gallos Blancos libre de los Xolos luego de haber jugado cuatro de los diez partidos que se llegaron a disputar en el Clausura 2020.



Por otro lado, el próximo sábado Omar Mendoza regresa al Estadio Azteca ya que enfrentnará a Cruz Azul por la jornada 4 del Clausura 2021.

