Oribe Peralta: "Si la afición del América agradece o no lo que hice no es problema mío"

Son pocos los casos de jugadores que pasan directamente del América a Chivas o viceversa. El año pasado lo hizo Oribe Peralta, en un movimiento que llamó la atención por la historia que tenía con Las Águilas.

Viendo el mal nivel que acarreó en el último tiempo, la decisión del delantero fue fuertemente cuestionada, puesto que se ganó el disgusto de ambas parcialidades. Sin embargo, el Cepillo no cree que esto sea así.

"Hacia la afición del América tengo agradecimiento. Entiendo que se hayan molestado, que el fútbol es una pasión y que a veces te lleva a hacer cosas que no quieres. Si ellos agradecieron o no lo que yo hice estando en ese equipo, ya no es problema mío, porque a final de cuentas a mí me dio una satisfacción muy grande y los números ahí están. Lo único que te puedo decir es que agradezco a todas las personas que me apoyaron en el momento en el que estuve en el América", comentó en una entrevista para 90 Minutos.

Por otra parte, también le habló al aficionado del Guadalajara: "La única forma que tengo de demostrar es hacerlo en la cancha. Hasta ahora no he tenido los minutos que quiero, estoy tratando de aportar y dar lo mío para cuando me toque, pueda estar preparado".

Peralta sería suplente en el Clásico Tapatío del próximo sábado a las 19:00 en el Estadio Akron, por la jornada 14 del Guard1anes 2020.

POS EQUIPO PJ PTS 1 LEÓN LEÓN 13 30 2 CRUZ AZUL CRUZ AZUL 13 26 3 AMÉRICA AMÉRICA 13 25 4 PUMAS UNAM PUMAS 13 24 5 TIGRES UANL TIGRES 13 23 6 MONTERREY MONTERREY 13 20 7 PACHUCA PACHUCA 13 20 8 GUADALAJARA GUADALAJARA 13 19 9 SANTOS LAGUNA SANTOS LAGUNA 13 18 10 TOLUCA TOLUCA 13 17 11 PUEBLA PUEBLA 13 14 12 JUÁREZ JUÁREZ 13 14 13 TIJUANA TIJUANA 13 14 14 ATLAS ATLAS 13 13 15 QUERÉTARO QUERÉTARO 13 12 16 NECAXA NECAXA 13 12 17 MAZATLÁN MAZATLÁN 13 10 18 ATLÉTICO SAN LUIS A SAN LUIS 13 8

