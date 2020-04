Oribe Peralta no se ve como técnico y explicó los motivos

“¿Y después qué?”, esa es la primera pregunta que se hace o se le hace a cualquier futbolista que comienza a transitar sus últimos años como profesional. Algunos planean ser técnicos y otros piensan seguir como ayudantes tras haber tenido una gran cantidad de años en un campos de juego. Sin embargo, Oribe Peralta no se ve ni cerca de la línea de cal.

El atacante de Chivas habló con Linea de 4, programa de TUDN, y explicó en dónde se ve un futuro cuando se retire debido a que a sus 36 años comienza a vivir sus últimas temporadas como jugador profesional en el que logró 4 Ligas MX, una Copa MX, una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y una Copa de Oro en 2015.

Oribe fue clave en el oro logrado por México en Londres 2012.

“La verdad que lo he pensado y me futuro no está cerca de las canchas. Si pudiera hacer algo para ayudar a los jóvenes y a los niños para transmitir toda la experiencia obviamente que lo voy a haré”, expresó Oribe Peralta que con el Rebaño Sagrado ha jugado 14 encuentros y sólo ha anotado 2 goles tras haber llegado en el mercado de invierno de 2019.

A su vez, el atacante del Guadalajara explicó que los planes como entrenador están totalmente descartados debido a que que no le he atrae seguir con la misma vida que ha llevado durante los últimos 20 años tras haber jugado en Monarcas Morelia, León, con quienes logró el Ascenso en 2004, Santos Laguna y América.

“Quiero terminar bien, quiero retirarme muy bien. He disfrutado cada momento que he pasado por una cancha y lo que viene Dios dirá”, finalizó Oribe Peralta quien dejó claro que no quiere volver a entrenar y que planea distanciarse por un tiempo de un campo de juego.

Lee También