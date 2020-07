Orlando City SC vs. Inter Miami: pronóstico para el partido inaugural del torneo MLS is Back

Orlando City SC intentará sentirse como en casa enfrentando al Inter Miami CF en su propio territorio. Ambos equipos comenzarán el torneo MLS is Back por el Grupo A de la Conferencia Este el 8 de julio a las 8:00 p.m. (ET) en ESPN Wide World of Sports Complex en el Walt Disney World Resort, en Florida.

En esta ocasión, el equipo local no tendrá el apoyo de sus fanáticos, pero tienen la experiencia que les falta a sus rivales. Además, parecen decididos a cambiar su historia después de cinco años de luchas en la liga de primer nivel de Estados Unidos.

Por otro parte, Inter Miami CF intentará causar una gran primera impresión luego que por fin se dé su debut en la MLS y no habrá un mejor escenario que este torneo único, en el que todo puede pasar.

Rodolfo Pizarro del Inter Miami CF teniendo una conversación con uno de sus compañeros, Robbie Robinson (Getty).

Los dirigidos por Oscar Pareja recurrirán a la superestrella portuguesa Nani, quien anotó 12 goles con 10 asistencias en 30 partidos de la temporada pasada. Será un impulso ofensivo necesario a la hora de enfrentar a The Herrons, que contarán con Rodolfo Pizarro para el mismo propósito: ganar el primer partido del MLS is Back.

Irónicamente, el equipo debutante es actualmente el favorito de las apuestas para este enfrentamiento. DraftKings y SugarHouse tienen al Inter Miami CF pagando +125, mientras que Orlando City SC paga +195. Para aquellos apostadores arriesgados, un empate tiene un pronóstico atractivo al pagar +260.

Los apostadores también tendrán muchos ítems para jugar durante este partido. Además del resultado, también hay apuestas para los goles totales. Más de 2.5 anotaciones paga -141, mientras que menos de 2.5 goles paga +117, por lo que esperaríamos que esta sea una contienda con alta cantidad de anotaciones.

Orlando City SC vs. Inter Miami CF: apuestas paralelas

Aquellos que quieran jugar a lo seguro también podrían centrar su atención en las apuestas de Doble Oportunidad (paralelas). Esta vez, Orlando City o el empate paga -155, mientras que Inter Miami o empate está en -245. Por último, pero no menos importante, ya sea Orlando City o Inter Miami (sin empate), le dan un -335, según DraftKings.

Para aquellos a quienes les gustan las apuestas paralelas, las casas de apuestas deportivas también ofrecen algunas oportunidades interesantes como apostar al primer goleador. El mencionado Nani, por ejemplo, tiene un pronóstico de +550, mientras que a Pizarro le dan +600.

Orlando City SC vs Inter Miami FC: pronósticos

DraftKings SugarHouse Orlando City SC +125 +125 Inter Miami FC +195 +195 Draw +260 +245

