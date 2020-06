Óscar Dautt reveló que tomó la decisión de irse de Tigres porque lo mandaron al psicólogo

El Clásico Regiomontano por semifinales del 2003 será siempre bien recordado por los fanáticos de Rayados, pero no así por los de Tigres. El club felino recibió una goleada 4-1 en su contra como local y las criticas comenzaron a aparecer.

Uno de los más cuestionados en ese momento fue Óscar Dautt, portero felino, a quien se lo responabilizó por la fatídica derrota y por un error cometido en el cuarto gol de su rival. A 17 años del suceso, el exguardametas revela por qué decidió irse del club.

El fastidio de Dautt en el Clásico Regio.

“A mi después del partido me mandaron al psicólogo y cerré la puerta en su cara. Uno está consciente de las cosas, pero antes del 4-1 tuvimos la oportunidad de otro gol, pero todos se acuerdan de mí", confesó Dautt con Somos Futbol de RG.

A su vez, el ex Rayados disparó contra la directiva: “Alejandro Rodríguez nunca fue de frente. Me lo topé a él y Miguel Ángel Garza en el Aeropuerto de Monterrey y les pasé por en medio y ni me saludaron, ni por educación".

Por último, a pesar del correr de los años, aseguró la afición felina todavía la sigue recriminando: “Sí me ha tocado que todavía le gente en Tigres se acuerda y les digo , es un juego de futbol. A nosotros Trini Caballero siempre nos inculcó que nos atreviéramos, que intentáramos, ni un acierto te hace el mejor, ni un error te hace el peor”.

