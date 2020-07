Otro mexicano que volvió al ruedo: Héctor Moreno regresó con triunfo del Al-Gharafa

El balón está volviendo a rodar y se ha reanudado en algunas partes del mundo. Alemania, Inglaterra, Italia, Portugal, España, son algunos de los países europeos que han decidido que el futbol regrese. Obviamente, siendo cautos y tomando todas las medidas de seguridad sanitarias obligatorias, ya que el Covid-19 está entre nosotros, aún.

Otro de los países que ha decidido que su liga se reanudara ha sido la Liga de Qatar, donde juega Héctor Moreno, el defensor central proveniente de México e integrante de la selección mexicana.

(Getty Images)

El zaguero volvió al ruedo y lo hizo, ni más ni menos, que con un triunfo. Así lo publicó en su cuenta oficial de Instragram: "Muy feliz de volver a jugar después de tanto tiempo y no hay mejor manera que con un triunfo. Very happy to play again after such a long time and there’s no better way to do it than with a victory for Al-Gharafa".

Su amplia experiencia en el futbol internacional llevaron a Héctor a ser una de las piezas claves del equipo. En el día de ayer, el futbolista de 32 años disputó los 90 minutos y demostró un gran rendimiento dentro del campo de juego.

Para los que no tienen mucho conocimiento acerca del equipo en el cual se encuentra Moreno, les contamos que grandes jugadores y estrellas mundiales pasaron por la institución: Marcel Desailly, Sonny Anderson, Juninho, Zé Roberto, Sneijder, entre otros.

