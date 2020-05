Pablo Erbín, el ex Cruz Azul que le hubiera gustado jugar en Tigres y que quedó impactado con la afición del club felino

Pablo Erbín fue otro de los jugadores argentinos que le hizo honor a sus compatriotas y tuvo una estadía en el futbol mexicano. Después de haber salido campeón con River Plate y haber jugado en Boca Juniors, el lateral izquierdo se sumó a Cruz Azul para el torneo 1989.

En su estadía en la Máquina, el exjugador admitió haber enfrentado a grandes equipos, buenos jugadores, como así también jugado en grandes estadios, pero hubo un club que le llamó mucho la atención.

Erbín posa junto al plante de Cruz Azul en el 89.

"Si tengo que elegir otro equipo mexicano donde me hubiese gustado jugar, me quedo con Tigres. No sé por qué, realmente. Creo que es porque siempre me gustó su camiseta y el club. Las veces que jugué contra ellos, me encantó. Su afición es muy fanática y lo sentí cada vez que fui a su estadio", confesó Erbín, en diálogo con Bolavip.

El hombre que también vistió las playeras de Estudiantes de La Plata y Huracán en el futbol argentino, llegó a la Máquina gracias a un llamado de su amigo Patricio Hernández, quien se encontraba en la Noria. Allí, disputó un total de 40 partidos de los 42 correspondientes.

Después de retirarse del futbol en 2002, Erbín tuvo una experiencia como director técnico en el Club Atlético Acasuso, hasta que en 2004 se tranformó en entrenador de polo de la Erllestina, escuadra a la que representa en todo el mundo.

