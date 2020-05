Pablo Guede no continuará en Monarcas Morelia por diferencias económicas y el club ya negocia con su reemplazante

El nombre de Pablo Guede ha estado en la las títulos en los últimos días del fútbol mexicano. El entrenador argentino estaba negociando económicamente con la dirigencia de Monarcas Morelia y, según la prensa azteca, la intención era seguir en la institución. Pero parece que no se pudo llegar a un acuerdo y el director técnico se irá de la institución.

El periodista de ESPN, John Sutcliffe, reveló que hubo un desacuerdo total en las tratativas con el ex entrenador de Colo Colo, por lo que no continuará en Morelia. El principal conflicto surgió en la parte económica ya que el club busca reducir gastos a causa de la crisis generada en todo el fútbol mexicano por la pandemia del coronavirus.

Francisco junto a Ferreti cuando Lobos y Tigres se vieron las caras.

"Pablo Guede, técnico de Monarcas Morelia, muy buen DT por lo demás, me dicen que no va a continuar, quisieron renegociar con él en el tema económico, no lo tomó bien, salieron chispas y hay que esperar que lo confirme Monarcas Morelia, pero esa es la información que manejo, que Pablo Guede ya no continúa en Monarcas Morelia", expresó el periodista.

Una situación difícil que tiene a Morelia ya negociando con otros entrenadores, así lo explicó el periodista. "Al que si han entrevistado y es candidato, nada oficial, es Paco Palencia", sentenció. El ex futbolista de Cruz Azul y Chivas tuvo su última experiencia al mando del Club de Fútbol Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Hoy, se encuentra sin equipo y los Monarcas comenzarán charlas para asegurarse director técnico lo antes posible. Luego de 10 fechas, el club se encontraba en la novena posición con 14 puntos (cuatro victorias, dos empates y cuatro derrotas).

