Pachuca se ilusiona con el regreso de Héctor Herrera

Cada vez que se acerca un mercado de pases en México, los aficionados miran a Europa y sueñan con la repatriación de las estrellas que supieron pasar por la Liga MX. Le pasa a los de América con Raúl Jiménez, a los de Chivas con Chicharito Hernández y a los de Pumas UNAM con Héctor Moreno.

Pero además le pasa a los de Pachuca, no solo con Hirving Lozano y Erick Gutiérrez, sino también con Héctor Herrera, quien sigue dando pasos agigantados en el Viejo Continente y está cada vez más afianzado en el Atlético Madrid de Diego Simeone. ¿Retornará en algún momento a la institución de Hidalgo?

Foto: Getty Images

"Para mí es una familia. Porque me enseñaron que realmente somos una familia y hay que volver siempre. Lo he hablado mil veces con el presidente Jesús Martínez: el día que vuelva a México volveré a Pachuca", aseguró el centrocampista azteca del Colchonero en una entrevista que le brindó al portal de FIFA.

Y tiene razones para quedar tanto a los Tuzos: "Me prestaron a Tampico cuando tenía 21 años. Fue entonces cuando pensé en dejar el futbol y buscar otra cosa que hacer. Estaba casado, mi esposa embarazada y mi futuro en el club no estaba muy claro. No sabía lo que me iba a pasar y no me pagaban. Fue entonces cuando Pachuca me dio dinero para ayudarme y volví a mi carrera nuevamente".

Las ganas de Herrera de retornar a Pachuca están. La realidad marca que todavía tiene 30 años y recién en 2019 dio un importante paso de Porto al Atlético Madrid. Seguramente le queden varias temporadas en Europa por delante.

Lee También