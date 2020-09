Palabra sagrada: Carlos Reinoso le recomendó al América fichar al Chapo Montes

En la actualidad nadie duda al poner al Club América como uno de los dos clubes más grandes del futbol mexicano, o incluso el número uno. Mucho de eso se debe al enorme trabajo que realizó la institución en las décadas del 70 y 80 y a sus incontables leyendas. Una de ellas es Carlos Reinoso, quien obtuvo 2 títulos de Liga MX y es uno de los extranjeros más destacados de la historia de la competencia.

El chileno, que también se desempeñó como director técnico de las Águilas (y fue campeón), es un gran analista del futbol y nunca pierde la oportunidad para opinar sobre el club de sus amores. Además, es uno de los primeros mostrar su disconformidad con el funcionamiento de juego que muestra el equipo de Miguel Herrera.

Chapito Montes, el jugador de León que cautiva a Carlos Reinoso (Getty Images)

En una entrevista exclusiva con Marca, además de sostener que el Piojo no es de su agardo, le pegó a la directiva y se animó a recomendarle un refurezo de jerarquía. "El América no me gusta como juega, no es que me hagan feliz a mi, yo pienso más en la historia. Pero eso es una opinión mía y tal vez para Miguel Herrera no tenga importancia, es un gusto personal. Lo digo yo que juegue en el América, gané cosas importantes, después dirigí y también gané, pero también lo dice la gente", apuntó Reinoso.

Más adelante declaró: "También dije que las contrataciones que hacen no son buenas, porque tienen oportunidades de contratar gente de afuera que podría marcar diferencia, pero donde parte todo es en las no buenas contrataciones que hacen".

"El Chapo Montes (Luis) esta hecho para el América, ya tiene bastante edad al igual que Sambueza (Rubens). Son jugadores diferentes, con personalidades que juegan en cualquier cancha del país", sentenció Carlos Reinoso. Está claro que al Maestro lo seducen aquellos futbolistas que le ofrecen algo distinto al juego. ¿Le harán caso?

