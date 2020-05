Paolo Goltz recordó su experiencia más dolorosa en América

Paolo Goltz llegó a América luego de ser campeón de la Copa Sudamericana con Lanus de Argentina, conjunto en el que fue capitán y líder. Su paso por el Nido de Coapa no fue para menos ya que dejó una marca importante en un plantel en el que fue referente. Sin embargo, en 2016 vivió el momento más doloroso con el conjunto Azulcrema.

El exelemento de Las Águilas se encuentra Gimnasia de La Plata equipo que es dirigido por Diego Maradona desde el año pasado. El defensa del Lobo argentino habló con Cancha Azulcrema y recordó que su experiencia más dolorosa en la Liga MX sucedió en la final del Apertura 2016 frente a Tigres UANL cuando fue expulsado por Jorge Isaac Rojas.

El argentino se fue llorando de la final contra Tigres tras ser expulsado por Rojas.

“Traté de no meterme, intenté calmar a mis compañeros, yo me sentía muy confiado en ganar y por eso no quise meterme, (cuando me expulsó) sentí una impotencia bárbara y hasta el día de hoy la siento. Me pareció raro, pero sé que los árbitros se pueden equivocar, pero son errores que siguen doliendo”, expresó el jugador sobre lo que sintió en ese moment

A su vez, el argentino comentó que luego del partido se acercó a la preguntarle a Rojas los motivos de su expulsión y declaró que se reía, pero cree que por ahí lo echó porque creyó que él hizo algo en la trifulca que inició André-Pierre Gignac. Además, dijo que fue en ese momento en el que se dio cuenta que se le escapaba la final.

Por otro lado, Paolo Goltz siente que su pasó por América no fue uno más ya que fue una pieza clave en momentos cruciales como el gol que le marcó a Pumas UNAM a 15 minutos de que finalice el partido de vuelta por los cuartos de final del Apertura 2014. “La gente lo recuerda cada vez que hay un clásico”, finalizó el defensa al referirse que tiene el mejor recuerdo de la afición Azulcrema.

