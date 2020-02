Carlos Vela es el delantero mexicano del momento. Con 34 goles fue el goleador de la última temporada de la MLS y a los 30 años está más vigente que nunca. Después de haberse retirado de la Selección mexicana el pasado mayo, en las últimas horas dejó abierta la posibilidad de una vuelta, aunque el DT Gerardo Martino declaró que no tuvo contactos con el elemento. El periodista Fernando Schwartz se expresó por está situación y enfatizó que México no puede perderse un jugador como el ex Arsenal.

"LA SELECCIÓN NO ESTÁ PARA DARSE EL PRIVILEGIO DE NO TENER A VELA"#CentralFOX En su agudo MINUTO CRÍTICO, @fersch_4 analiza las posibilidades de que Carlos vuelva al Tri, luego de que en declaraciones el jugador del LAFC ha dejado abierta esta posibilidad pic.twitter.com/jDhN1IQ5rf — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) February 20, 2020

En Central Fox, el analista comenzó por explicar la situación en la que el futbolista renunció al seleccionado. "Vela pidió de frente no jugar la Copa Oro para hacer pretemporada completa y tener un gran papel con LA FC, cosa que cumplió: goleador y el más valioso. Héctor Herrera pidió lo mismo para hacer pretemporada completa con el Atlético Madrid", expuso en su columna Minuto Crítico.

"Héctor ya volvió, ¿Vela por qué no? Esto tendría que explicarse de alguna manera porque muchas veces no se conocen todos los entretelones que hay entre el jugador y el técnico", se preguntó Schwartz sobre la razón por la que no es convocado el delantero.

Por último, puntualizó la importancia de contar con Vela en la Selección absoluta: "Carlos Vela, pese a quien le pese, es el mejor jugador mexicano del momento y la Selección no está para darse el privilegio de no tenerlo".

