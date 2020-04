Para no perder la costumbre, Álvaro Morales destruyó a las Chivas: "Están llenos de mitos y mentiras"

En México son muy conocidas las posturas de los periodistas: se sabe a qué equipo le van y a qué otra institución aborrecen.

Lo de Álvaro Morales es clarísimo: ama al América y detesta con todo su ser a las Chivas. Ya lo demostró en una infinidad de ocasiones.

En esta oportunidad, el periodista recordó una edición de 'Sportscenter' en la que comenzó un monólogo luego de que su compañera Vanessa Huppenkothen se confunda y piense que él era seguidor de El Rebaño.

"No quiero que me vuelvan a llamar a 'Sportscenter' si me dicen que le voy a un equipo que se lo alcahuetean como las Chivas, lleno de excusas, mitos y mentiras. Seguirán hundidos en la mediocridad", comentó el guatemalteco.

"Es el producto más claro de lo que decía Leon Portilla y (Octavio) Paz de 'La Visión de los Vencidos y el Laberinto de la Soledad': están llenos de complejos, excusas y de mitos", agregó en el video que subió hace unos minutos a su Twitter.

La charla se dio al día siguiente de que el Guadalajara haya caído 2 a 1 ante Dorados por el partido de ida de los Octavos de Final de la Copa MX.

