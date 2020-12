El gesto de Chicharito Hernández que demuestra que no regresará a Chivas

Chivas de Guadalajara ha tenido grandes futbolistas a lo largo de su historia, pero pocos de ellos han generado una gran expectativa y deseo de un futuro regreso, como es el caso de Javier Hernández. Desde que fichó por Manchester City, los fanáticos comenzaron a pedir el regreso de Chicharito, aunque eso está lejos de darse.

El delantero mexicano tomó la sorpresiva decisión de fichar con Los Angeles Galaxy a comienzos de año, pero su primera temporada en la franquicia de la MLS estuvo lejos de ser ideal. Por esa razón, comenzó a circular el rumor de que el regreso a Guadalajara se comience a dar de cara al 2021, pero esto no será así.

Javier Hernández acaba de dar un gran indicio en este momento, ya que decidió por comprar la mansión que estaba rentando en uno de los vecindarios más exclusivos de Beverly Hills, famoso por ser hogar de diversas estrellas hollywoodenses, entre ellas su vecino Will Smith. Con la compra, que se estima que fue de cinco millones de dólares, se espera que Chicharito permanezca en Estados Unidos algunos años más.

Javier Hernández no regresará a Chivas de Guadalajara

Chicharito tiene 32 de años de edad, pero todavía no piensa en regresar al equipo que lo vio nacer, Chivas. No hay dudas que todavía está en deuda con Los Angeles Galaxy, un sitio donde no rindió nada de acuerdo a las expectativas generadas, siendo uno de los motivos principales por los que decidió quedarse allí.

En 12 partidos disputados en la franquicia de la MLS, el delantero mexicano marcó solamente en dos oportunidades. Ojo, Hernández ya comenzó a entrenarse con un preparador físico personal y, dado a su calidad, hay pocas dudas que remontará la mala situación en el 2021. Eso sí, vestido como jugador del equipo angelino.

