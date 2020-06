Para que la eLiga MX tome nota: Santiago Ormeño exhibió los problemas de jugar con Share Play

Los Cuartos de Final de la eLiga MX estuvieron cargados de polémica y fallos decisivos. Luego del controvertido Clásico Nacional que terminó con victoria para el América, tanto Fernando Beltrán como otros elementos de Chivas salieron a quejarse por el "Share Play".

También ayer, pero en el cierre de la jornada, Santiago Ormeño vivió un episodio similar que colaboró para que pierda por goleada ante el Pachuca de Kevin Álvarez. Durante el encuentro, el futbolista aquejó problemas.

Tras el partido virtual, Ormeño evidenció la diferencia de conexión que existía con su rival, que tenía una velocidad de carga y de stream (que es la tranmisión que se ve en la TV) de 18.5 mbps. En la pantalla no veíamos la actividad del elemento de La Franja.

El delantero argumentó que no podía mover los jugadores y que cada movimiento conllevaba una lentitud alarmante de respuesta. Eso no se reflejó, puesto que el stream no lo acompañaba.

En el momento en el que Ormeño fue host en la partida con una velocidad de descarga superior a los 75 mbps, no se reflejó una clara superioridad y el juego recién ahí fue parejo. Álvarez jamás experimentó esos problemas.

