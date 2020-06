Paso en falso de Sebastián Vegas en Twitter confirmaría su llegada a Monterrey

Desde que comenzó el mercado de pases de verano, Monterrey se planteó un solo objetivo: conseguir un futbolista que pueda suplir en características a José María Basanta y Leonel Vangioni. Y por eso el apuntado fue Sebastián Vegas, quien no solo puede participar en la zaga sino también correrse al lateral izquierdo.

La metamorfosis de Monarcas Morelia en Mazatlán FC complicó un poco las cosas pero el mismo director general del conjunto de Sinaloa admitió que todavía existen pláticas con sus pares de Rayados para definir el futuro del defensa central chileno que ya fue del interés de Antonio Mohamed el semestre anterior.

Foto: Captura de pantalla

¿Comienza a resolverse la novela? En medio de los rumores, y de las idas y vueltas en las negociaciones, el jugador sudamericano dio un paso en falso en las redes sociales y habría dejado comprobado que su futuro estaría en La Pandilla a partir del Apertura 2020.

Vegas clickeó "me gusta" en una publicación que realizó la Liga MX con motivo a la celebración del aniversario número 75 del conjunto regiomontano, y por supuesto que quedó todo registrado por los fanáticos que desde hace varias semanas están esperando que se cierre la transferencia.

Cabe mencionar que anoche, en conferencia de prensa, Duilio Davino confirmó que van por un defensa central: "Todavía no tenemos cerrado al jugador que queremos traer. Pensamos en alguien para la zona defensiva pero no podemos adelantar nada porque no lo tenemos".

Lee También