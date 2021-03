El escándalo provocado por polémicos tweets discriminatorios de Paul Arriola

Un escándalo de proporciones fue el que protagonizó el delantero estadounidense Paul Arriola, luego que salieran a la luz una serie de comentarios racistas y discriminatorios que realizó a través de su cuenta oficial de Twitter, y que le obligaron a dar una explicación al respecto.

El tema es el siguiente. Estas publicaciones datan del año 2012, cuando tenía 17 años y jugaba en la Academia de Los Angeles Galaxy, época donde se puede apreciar al hoy jugador del Swansea City, de la Segunda División de Inglaterra, realizando declaraciones muy fuertes en contra de las mujeres y la comunidad afroamericana.

Tras viralizarse en las redes sociales esta situación, Arriola tuvo que utilizar la misma red de microblogging para ofrecer disculpas por estos comentarios, argumentando que se siente avergonzado de estas palabras y que no le retratan como persona.

"Me avergüenzo y me disculpo por la elección de palabras ofensivas y discriminatorias que utilicé en los tweets, ya que no eran aceptables ni entonces ni ahora. Puedo asegurarles que he crecido y aprendido desde entonces y esos tweets no me retrataron con precisión como un ser humano en ese momento de mi vida y ciertamente no lo hacen ahora", aseguró el atacante.