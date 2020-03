Paulo Da Silva aseguró que jugar en la Liga MX para los paraguayos es como estar en Europa

Paulo Da Silva tiene una basta experiencia en el futbol, más precisamente, en el azteca, donde jugó varias temporada en Toluca.

El defensa, que hoy juega en Libertad de Paraguay, puso a la Liga MX a la par de las grandes ligas de Europa.

"La liga mexicana para los paraguayos es como estar en Europa. Yo preferí ir a México antes que a Europa. En nuestra liga local se juega con estadios no tan llenos, la forma de jugar es mediante pelotazos, entonces nos gusta estar en la Liga MX", comentó en diálogo con Fox Sports.

Por otro lado, el ex Diablos Rojos contó por qué aceptó emigrar, en su momento, al viejo continente: "Yo en el personal me di el lujo de jugar en Europa porque me llegó una oferta a los 29 años y quería experimentar".

Da Silva tuvo un paso por Perugia y Venezia (Italia), Sunderland (Inglaterra) y Real Zaragoza (España).

