Paulo da Silva está abierto a volver a Toluca con otras tareas

Desde la etapa de Ricardo La Volpe que las cosas no andan bien en Toluca. Cada vez cuesta más calificar a las Liguillas y pronto se cumplirán 10 años del último título oficial que se consiguió en el Bicentenario 2010. Quizás ahora, con un referente con Sinha como director deportivo, la suerte pueda cambiar.

Está claro que los Diablos Rojos quieren resurgir rodeándose de personalidades que le dieron muchas cosas a la institución. Por eso también el regreso de José Manuel de la Torre, el último entrenador campeón con el club. ¿Pero por qué no pensar en otros retornos de ese tipo?

Paulo da Silva en el Nemesio Diez (Foto: Getty Images)

En entrevista exclusiva con Bolavip, Paulo da Silva aseguró que tiene una cuenta pendiente: "Siempre me gustaría volver al lugar en donde me trataron bien. Como futbolista es casi imposible porque estoy en Libertad. Claro que me gustaría ir para trabajar u ocupar un cargo, o al menos ir a ver un partido de Toluca. La afición me reconoce en todo momento y desgraciadamente no me pude despedir de ellos".

"Voy a estar ligado al futbol, hice el curso de entrenador aunque es difícil ejercer esa profesión, es de mucho sacrificio. Me gustaría disfrutar a mi familia un año y después seguramente meterme en algo del otro lado, de pantalones largos, o ser visor, gerente técnico, a eso apuntaría", imaginó el defensa central paraguayo, que ya tiene 40 años y está próximo a anunciar su retiro como profesional.

Cabe recordar que, antes esta crisis sanitaria, el zaguero está transitando un momento difícil y de incertidumbre en tierras guaraníes por su edad y su regreso a las canchas: "No es fácil para mí. Nunca tuve un parate tan largo. Después de tres meses volver es muy difícil, hay alto riesgos de lesiones y voy a tener que tomar todas las precauciones".

+ LEE LA ENTREVISTA COMPLETA CON PAULO DA SILVA AQUÍ.

Lee También