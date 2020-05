¿Por qué Toluca no es considerado grande? Paulo da Silva y un concepto que deja todo claro

En las típicas discusiones futbolísticas siempre se pone al América, Chivas, Cruz Azul y Pumas de la UNAM como los cuatro equipos más grandes de todo México. Sin embargo, hay otros clubes de la Liga MX que deberían ser considerados con más importancia, como es el caso del Toluca.

Los Diablos Rojos son los terceros más ganadores del país. Por detrás de las Águilas y el Rebaño Sagrado, que tienen 13 y 12 trofeos respectivamente, aparecen con un total de 10 títulos nacionales en su haber que los posicionan en un sitio privilegiado. Además, tienen una de las aficiones más importantes y más fieles.

Toluca campeón del Bicentenario 2010 (Foto: Getty Images)

¿Los Choriceros no deberían ser incluidos en ese selecto grupo? En una entrevista exclusiva con Bolavip, Paulo da Silva, histórico e ídolo de la institución, respondió con mucha altura y le dejó las cosas claras a los reporteros y fanáticos de otros cuadros que ningunean al cuadro que defendió en dos oportunidades.

"La grandeza es por la afición y por los títulos, es el tercero más ganador de la historia de los torneos cortos, es uno de los equipos con más partidos ganados de local, debería ser denominado así", comenzó diciendo el ahora defensa central de Libertad de Paraguay a través de un diálogo telefónico.

Más allá de su visión, el guaraní ignoró a todos los que apartan a Toluca y les envió un mensaje contundente al respecto, recordando todas las conquistas de su exclub: "A mí no me preocupa que me consideren grande. Los títulos son los que mandan y hablan por sí solos".

