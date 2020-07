Piensa en los aficionados de Cruz Azul: César Villaluz y un jalón de orejas a Javier Aquino

La Copa por México ya pasó. Cruz Azul derrotó 2-1 a Chivas de Guadalajara en el Estadio Olímpico Universitario y se quedó con el título. Sin embargo, la bronca que se dio en las semifinales contra Tigres UANL seguramente quedará guardada en la memoria de los aficionados de La Máquina por mucho tiempo.

Después de un final caliente entre Guido Pizarro, Nahuel Guzmán y Robert Dante Siboldi, Javier Aquino lanzó unas palabras que todavía causan dolor en La Noria por su desagradecimiento. "Tienen 30 años de no ganar nada. Levanta la Copa, Cata", le gritó a la distancia a Julio César Domínguez.

Así comenzó la bronca en CU (Foto: Captura)

No fue una frase más. El ahora centrocampista ofensivo de los Felinos tiene un pasado muy identificado con el conjunto de La Noria: surgió de las Fuerzas Básicas de ahí y por su gran rendimiento individual consiguió su ansiado pase a Europa, donde vistió las playeras de Villarreal y Rayo Vallecano de España.

¡Se calentaron los ánimos!��



Jugadores de Tigres alegan burlas por parte de Cruz Azul y cuerpo técnico. ��



Javier Aquino: "Tienen 30 años de no ganar nada"������



�� @OmarVV9 pic.twitter.com/EDHHR435Z9 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 16, 2020

Por esa razón es que César Villalluz, uno de sus excompañeros, le hizo un jalón de orejas en una entrevista con ESTO: "En lo personal, yo creo que sí se debe disculpar. Por respeto a la institución y a la afición tendría que hacerlo. Sí hay calentura, pero el respeto nunca se tiene que perder, aparte porque él salió de Cruz Azul, pienso que eso sería lo mejor".

"La verdad me sorprendió muchol Yo estuve un rato con él en el primer equipo. Lo conozco bien, es un jugador tranquilo y trabajador, por eso mismo me impactó. Pero lo que generó polémica y lo que le dolió a la afición fue quién lo dijo. Es alguien muy querido, es más por eso porque si lo dice otra persona ajena no pasa nada", cerró el canterano del cuadro celeste.

