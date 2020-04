Rodolfo Pizarro lanzó una fuerte acusación a la directiva de Chivas

Parece mentira pero es real. Ni con el Clausura 2020 de la Liga MX puede Chivas librarse de las polémicas. Cuando no son sus jugadores, son personalidades con pasado en la institución.

Y es que este martes, Angel Reyna dialogó en una Instagram Live con la cuenta de Historia Chivas y lanzó una inesperada denuncia de los tiempos donde representaba al Guadalajara.

Angel Reyna asegura que Néstor de la Torre, “Chepo” de la Torre y Omar Bravo le robaron dinero a Jorge Vergara y a los jugadores. pic.twitter.com/TeAxqbr0Td — Luis Leyva (@luisleyva10) April 7, 2020

"Yo le dije a Jorge Vergara que ellos le habían robado y a los jugadores también. Los premios se los quedaron entre Chepo de la Torre, Néstor de la Torre y Omar Bravo, que hicieron un acuerdo entre ellos", acusó el exdelantero, sobre una problemática dentro de la institución.

De esta tema fue consultado Rodolfo Pizarro, en entrevista radial con Unanimo Deportes y, a pesar de que no confirmó haber transitado la misma situación durante su paso por el Rebaño Sagrado, terminó lanzando una filosa indirecta para los directivos del club.

"¿En tu paso por Chivas, por todo el escándalo de Reyna, te tocó ver algo así de problema por los premios?", le consultó un reportero al Joker y no dudó en su respuesta: "No, los problemas con los premios eran porque no los pagaban".

En #LibreDirecto Rodolfo Pizarro contó que en su época en Chivas, si “había problemas con los premios porque NO los pagaban” y dijo que celebra como el Joker �� porque “ me gustó el mensaje de la película, no sabemos si la persona es realmente feliz”. pic.twitter.com/IphOoCBfh1 — UNANIMO Deportes (@UnanimoDeportes) April 8, 2020

