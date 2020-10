Polémico: David Faitelson trolleó a Diego Armando Maradona tras dar negativo de Covid-19

No cabe ninguna duda que Diego Armando Maradona es uno de los personajes más trascendentes en la historia del futbol y una de las personas más influyentes del panorama en todo el mundo. Cuando arribó a México para dirigir a Dorados en 2018, revolucionó por completo el Ascenso MX y la Liga MX, a tal punto de que todos esperaban el ascenso de su equipo.

Sin embargo, esto no fue así y El Gran Pez cayó ante Atlético de San Luis en la gran Final y perdió su oportunidad de jugar en la primera división. Esto no impidió, por supuesto, que todos los periodistas prestigiosos del país quieran su nota con él y David Faitelson fue uno de ellos. El comentarista de ESPN entrevistó al Campeón del Mundo en 1986 en octubre de 2018 y en ningún momento ocultó su admiración por el 10.

Diego Armando Maradona dirigiendo a Dorados en 2019 (Getty Images)

Dos años después, la situación parece haber cambiado rotundamente. Es que Faitelson trolleó de manera más que polémica a Diego Armando Maradona en su cuenta de Twitter y causó mucho revuelo en dicha red social. "Primer “negativo” de su carrera... ¡Felicidades, Diego!", escribió David ironizando sobre el resultado de la prueba de Covid-19 del actual entrenador de Gimnasia y Esgrima La Plata.

Primer “negativo” de su carrera...

¡Felicidades, Diego! https://t.co/4BD7E7jXX3 — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) October 6, 2020

Cabe recordar que Maradona protagonizó uno de los casos de doping positivo (por efedrina) más famosos de la historia del futbol en el Mundial de Estados Unidos 1994. El Diego fue "echado" de la competición y, en ese momento, señaló: "No me drogué, me cortaron las piernas". Ese encuentro ante Nigeria fue su último con la playera de la Selección Argentina.

De esta manera, Faitelson tocó una parte sensible de uno de los mejores jugadores de la historia, quien se sabe que ha tenido problemas con las drogas a lo largo de su vida. Esto le ha traído incontables consecuencias, ya sea en lo deportivo como en su vida personal con sus hijas y parejas.

