Preocupación: positivo de coronavirus en Xolos

El coronavirus viene acechando al mundo. Pero particularmente, en México es un verdadero problema, ya que al día de hoy se registran 15.529 casos y 1434 fallecidos. Números que sin dudas alarman. Y nadie está salvado del contagio. Ni siquiera los futbolistas de la Liga MX.

De hecho, en las últimas horas, Edwin Cardona reveló que un utilero de la plantilla de Xolos tiene Covid-19. El mediocampista lamentó la situación y también indicó que el equipo teme contraer el virus: "Nos acabamos de enterar que una persona dentro del club, que es el utilero que nos daba la ropa, se acaba de contagiar. Son personas con las que compartimos, siempre están con nosotros, es duro recibir esas noticias".

Edwin Cardona, molesto por la situación que se está viviendo en México.

Asimismo, el colombiano opinó que lo ideal sería que las autoridades de la Liga MX finalicen el Torneo Clausura 2020: "Si esto sigue así lo mejor sería dar por terminado este semestre. Porque hay que cuidar la salud de las familias y de los jugadores, también la de todos los aficionados. Es de pensarlo, el presidente de la Federación y su equipo tienen que pensar muchas cosas porque al final sé que vivimos de esto y la gente quiere ver futbol, pero lo primero es la salud". Tenemos que tener precaución, que tomen la mejor decisión, pero no solamente por los futbolistas, si no también por otras personas".

Incluso, Edwin sostuvo que no está de acuerdo con que los jugadores vuelvan dentro de poco tiempo a realizar una minipretemporada, ya que podrían contagiarse: "Para todos sería un riesgo. Nosotros no sabemos quién lo pueda tener, en los entrenamientos hay mucho contacto con tus compañeros. Las autoridades no van a querer que la gente entre a los estudios y el público es el que motiva uno, jugar a puerta cerrada no sería lo mismo. Ver un estadio de Tigres vacío, el de América, Chivas o Cruz Azul, la hinchada nos motiva".





Lee También