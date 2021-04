Johan Vásquez confesó acercamientos con Europa: el dinero que le puede ingresar a Pumas si lo vende

Cuando Pumas UNAM apostó por Johan Vásquez, resultó extraño que Monterrey lo deje marchar con tan pocos partidos disputados (solamente 13), ya que se trataba de un futbolista con muchas condiciones. El tiempo le dio la razón a la apuesta de los Universitarios, quienes invirtieron poco más de 4 millones de dólares para la totalidad de su ficha.

El defensor central se consolidó en el equipo de Míchel González, primero, y ahora con Andrés Lillini. No obstante, su futuro próximo parece estar lejos de Pumas, ya que el jugador reveló en conferencia de prensa que su representante mantuvo conversaciones con allegados de distintos equipos de Europa.

“La verdad es que sí he escuchado, mi representante ha estado en contacto con varios equipos, pero no hay nada concreto, es cuestión de esperar, yo no estoy ansioso ni nada. Yo sé que estando bien con Pumas me dará eso, y saldremos los dos ganando, no sé qué vaya a pasar al final del torneo, no estoy pensando en eso, sino en los cuatro partidos que restan y que pase lo que tenga que pasar”, explicó.

El dinero que le ingresaría a Pumas por Johan Vásquez

El valor actual de mercado de Johan Vásquez es de cinco millones de euros, poco menos de seis millones de dólares. Es decir que los Universitarios deberían recibir como mínimo ese monto, aunque teniendo en cuenta la edad del defensor mexicano podría ser aún mayor.

Cabe recordar que Pumas se encuentra en una situación económica complicada, razón por la cual dejó marchar a Carlos González a Tigres UANL y podrían perder también a Juan Ignacio Dinenno en el próximo mercado. Si hacer caja es el objetivo de los Universitarios, se asegurarían un buen ingreso con Vásquez.

Lee También