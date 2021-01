Juan Iturbe aclaró los rumores sobre su polémica relación con Míchel González

Ahora es figura y titular indiscutible en el Club Universidad Nacional bajo el mando de Andrés Lillini. Pero hace pocos meses, cuando todavía Míchel González era el DT del primer equipo del Auriazul, Juan Manuel Iturbe no tenía lugar en la institución y sólo daba la noticia por su polémica relación con el español.

Se hablaban muchas cosas sobre este tema, incluso algunos medios aseguraron que el delantero de 27 años le faltaba el respeto de manera frecuente al entenador. En diálogo con Récord, el jugador sostuvo: "Un poquito me incomodaba (lo que se hablaba) por cómo se decían las cosas que no fueron así al menos de parte mía, porque no le falté al respeto a nadie, ni al cuerpo técnico ni a mis compañeros".

"Las cosas que se dicen de mi persona me incomodaban, creo que no se tomaban a pecho en el grupo porque sabían cómo eran las cosas, no mortificaba al grupo. Pero a mi un poco sí porque no quería que mi nombre se manchara por lo que decían sin razón", reveló Iturbe en una entrevista un poco más personal.

Iturbe, hoy titular y figura en Pumas UNAM (JAM Media)

Más adelante, confesó cómo se sintió en aquel momento en el que no tenía lugar en Pumas UNAM: "No desvalorado, pero sí un poco decepcionado porque en el equipo siempre trato de dar lo mejor. No me sentí tan mal porque yo sabía lo que era y lo que podía aportar al equipo".

El día que rompió el silencio

El 9 de septiembre de 2020, ya sin Míchel González en la institución, Juan Manuel Iturbe reveló en TUDN cómo era su relación con el DT. El delantero desmintió haberle faltado el respeto al español, por lo que puso fin a los rumoresen aquel momento de incertidumbre.

"Yo nunca tuve ningún problema. Son cosas que no sé de dónde sacaron, que me iba al entrenamiento a hacer problemas y a tirar los balones a Míchel. Siempre hablo con la verdad, Míchel tomó la decisión de no tomarme en cuenta y yo me iba a entrenar"



"Nunca hubo problemas con Míchel, no hubo mal ambiente nunca, yo siempre fui respetuoso. Con Míchel no hubo problemas, siempre hubo respeto. Él me había comunicado que no me iba a tener en cuenta. Yo me llevaba muy bien con su cuerpo técnico, una vez dijeron que le tiré un balón a Míchel. Cosas que duelen", apuntó el argentino-paraguayo en dicho diálogo.

