La nueva canción de Los Ferrer para apoyar a Pumas UNAM en la final de la Liga MX

Después de la épica remontada ante Cruz Azul, Pumas UNAM se ganó el derecho de ir en busca de su octavo título de Liga MX ante León. Este jueves se disputará la ida en el Estadio Olímpico Universitario y el próximo domingo será el encuentro de vuelta en Guanajuato para definir al campeón del Guard1anes 2020.

Lógicamente, todos los aficionados del elenco de CU están ilusionados, y Los Ferrer no son la excepción. Gustavo, Brian, Saúl y Alonso son músicos que demuestran en sus canciones la pasión por el conjunto del Pedregal, y prepararon una versión para apoyar al equipo de Andrés Lillini en esta instancia.

+ Transmisión en vivo de la Final de ida Pumas vs León en Bolavip

"Te conocí un domingo al mediodía allá en el Sur, el Olímpico retumbaba no había otro equipo solo eras tú. El sol me quemaba la piel pero tu lucha me conmovió, es una institución que juega con el corazón. Azul y Oro nunca te voy olvidar", dicen las primeras estrofas del tema publicado a horas de la gran final.

+ ESCUCHA LA CANCIÓN COMPLETA:

"Somos del barrio más peligroso de México. ¡Con mucho orgullo! Decidimos hacer esto para representar todo lo que es la UNAM: la Universidad, el equipo, la afición, Ciudad Universitaria. Es un sentimiento muy grande que tenemos desde pequeños, y decidimos hacerle una canción", comentó Brian, uno de los integrantes de Los Ferrer, en una entrevista excluvisa que le brindó a Dale Azul y Oro.

