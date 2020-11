Los equipos a los que no se podrá enfrentar Pumas UNAM en los Cuartos de Final de la Liguilla

Esta noche comienzan los partidos de Repechaje del torneo Guard1anes 2020 de la Liga MX y se completará el cuadro de los Cuartos de Final. Santos Laguna se enfrentará a Pachuca, Chivas a Necaxa, Rayados a Puebla y Tigres UANL a Toluca, dándonos a los últimos 4 equipos que integrarán la Fiesta Grande.

Los 4 que se encuentran esperando rivales son León, Universidad Nacional, América y Cruz Azul. Ya te contamos a qué rivales no se podrán medir las Águilas y la Máquina en dicha instancia, y a continuación haremos lo propio con Pumas. ¿Contra quién jugará el equipo de Andrés Lillini en la próxima ronda?

Pumas no podrá enfrentarse a Rayados, Tigres y Puebla en Cuartos de FInal (Getty Images)

Posibles rivales de Pumas para los Cuartos de Final

Teniendo en cuenta los lugares en los que terminaron, la Universidad sólo se podrá cruzar a los siguientes equipos en la próxima ronda: Chivas, Santos, Pachuca, Necaxa y Toluca. Por lo tanto, no hay ninguna opción de que juegue ante Rayados, Tigres UANL o Puebla.

Andrés Lillini confía en su criterio de cara a los cuartos de final. https://t.co/Fhl3VStsqZ — Dale Azul y Oro (@DaleAzulyOro) November 21, 2020

¿Qué resultados se tienen que dar para jugar con cada uno?

Vs. Chivas. Pumas se enfrentará al Rebaño Sagrado si: Rayados supera a Puebla y Tigres a Toluca. Es decir, si el quinto, sexto y séptimo no fallan ante el duodécimo, undécimo y décimo, incluyéndose a ellos mismos.

Vs. Santos Laguna. Pumas se enfrentará a los Guerreros en caso de que entre Rayados, Tigres y Chivas haya 2 ganadores y 1 perdedor en la repesca. Es decir, 2 de ellos deben ganar y 1 perder. Si se da esa situación, tendremos un Pumas vs. Santos.

Vs. Pachuca. Es la misma situación que la de los Laguneros, pero en esta obviamente los Tuzos deberán ganar su partido.

Vs. Necaxa. Pumas se enfrentará a los Rayos si: uno de los dos Regiomontanos gana y el otro pierde. El ganador de Santos vs Pachuca no tendría importancia aquí.

Vs. Toluca. Pumas se enfrentará a los Diablos Rojos si: Puebla derrota a Rayados y, por supuesto, Toluca hace lo propio con Tigres. Los otros dos resultados no alteran nada.

