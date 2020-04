Pumas se avergonzará: se filtró una foto de José Ramón Fernández con la playera de América

Una de las rivalidades más importantes del futbol en todo México es la de América vs. Pumas UNAM. Ambos protagonizan cada semestre el Clásico Capitalino que es de suma importancia para los aficionados.

Y en cada previa y post partido está José Ramón Fernández, declarado fanático de los Universitarios desde hace muchísimo tiempo, poniéndole leña al fuego por su odio a las Águilas.

Este lunes las redes sociales quedaron sorprendidas, y sobre todo los seguidores del conjunto de CU. Porque se filtró una vieja imagen del reconocido reportero... ¡portando una playera de los azulcremas!

En diálogo con su colega Sergio Dipp vía Instagram, el periodista explicó la procedencia de esa foto: "Aquí salgo vestido de manera lamentable. Fue para una causa benéfica en un programa que hizo Jorge Saldaña, que en paz descanse, para recolectar dinero por aquella lamentable explosión en San Juanico".

"Un señor dijo 'Doy 50mil pesos si José Ramón se pone la del América' y yo le contesté 'hasta que no vea el dinero no me la pongo'. Puso el dinero sobre la mesa y tuve que ponerme la playera, lamentablemente. Me tuve que ir al baño de inmediato", le reveló Joserra a su compañero de ESPN.

Todo este episodio que los fans del América tomarán como broma para trollearlo en internet sucedió en durante los años 80. Aunque cabe recordar que esto ya sucedió en el vivo de Los Capitanes en 2013:

Lee También