La verdad detrás de la relación de amor y odio entre David Faitelson y José Ramón Fernández

José Ramón Fernández y David Faitelson han sido protagonistas de un sinfín de peleas en las mesas de análisis de ESPN, discuten, se encienden los ánimos, pero siempre es el experimentado periodista quien termina insultando o callando a Faitelson, e incluso, hasta lo ha retado a golpes.

¿Pero por qué se 'aguanta' tanto David Faitelson, siendo uno de los comentaristas del medio deportivo más polémicos y respetados? En entrevista con Javier Alarcón, el analista confesó que desde muy joven comenzó a trabajar en los medios de comunicación, por lo que, por el tiempo que le demandaba, no logró terminar una carrera universitaria, sin embargo en 'Joserra' encontró al maestro que no tuvo en las aulas para forjar su carrera como periodista.

"Yo siempre trabajé a la sombra de José Ramón porque también me convenía a mí aprender"

Foto: @davidfaitelson_espn

"Voy a tratar de aprovechar que Dios me puso en el camino a un gran maestro como José Ramón y realmente tratar de aprenderle, tiene cosas muy buenas y muy malas, había que aprender lo bueno y yo entendí perfectamente bien en qué tenía que convertirme en ese momento. Primero, sabía que yo no podía convertirme en una amenaza para José Ramón, mientras el prevaleciera, yo iba a jugar dos pasos atrás de él. Que José Ramón metiera los goles, no pasa nada", aceptó el conductor.

Incluso, contó cómo uno de sus excompañeros de trabajo, André Marín, le pedía que se cortara el 'cordón umbilical' que lo unía a José Ramón Fernández, pero David Faitelson se negó.

Y es que fue desde 1985 que Faitelson llegó a la televisora del Ajusco, en ese entonces llamada Imevisión, donde comenzó a trabajar con José Ramón Fernández, viviendo la transformación a TV Azteca y compartiendo infinidad de coberturas y mesas de análisis, hasta que decidió marcharse tras la polémica salida de 'Joserra' de Azteca.

"Me fui de México por dos cosas. La primera la inseguridad en la Ciudad de México y la segunda, yo 'olía' a José Ramón y en ese momento había una persecución a todo lo que se relacionara con José Ramón, entonces dije 'No tengo nada que hacer aquí, vámonos'", contó acerca de su salida de TV Azteca y su decisión de ir a probar suerte a Estados Unidos con ESPN, en 2007.

Curiosamente, fue Faitelson quien convecnió a José Ramón Fernández de unirse también a las filas de ESPN, luego de que la cadena estadounidense intentara 'ficharlo' en una ocasión sin éxito, por lo que la historia de 'Joserra' y David Faitelson continuó hasta hoy en día en ESPN.

"Era un momento difícil porque, tuvo tanto tiempo, en una posición privilegiada, en una empresa grande, aquí llegaba, no para ser empleado cualquiera, pero iba a ser diferente”, sentenció David Faitelson.

Lee También