Qué fue de la vida de César Villaluz y José Manuel Cruzalta, protagonistas de la Final del Apertura 2008

Toluca derrotó 7-6 en la tanda de penales a Cruz Azul tras igualar 2-2 en el global en la Final del torneo Apertura 2008 y se llevó el título de la mano de José Manuel de la Torre.

Una de las jugadas más recordadas de esa definición y de la historia del futbol mexicano, es la dura entrada de José Manuel Cruzalta sobre César Villaluz a los 72 minutos de juego adentro del área y que el silbante no marcó falta.

La figura de La Máquina tuvo que abandonar el campo de juego en camilla y declaró mucho tiempo después (en 2017): "Si fue con mala intención o no ya no importa. Uno como futbolista sabe los riegos de este deporte, al final, después de tantos años, lo tomo como un gaje del oficio".

"Más que el golpe con Cruzalta, lo que me afectó en mi carrera fue la fractura de tobillo derecho por una entrada de Jesús Molina. También he reflexionado en lo que he hecho mal. Es cierto que también se me han cerrado los caminos, por ejemplo, Tigres me quería comprar y San Luis no avisó de que estaba lastimado", confesó el mediocampista.

Ya pasaron casi 11 años de aquella inolvidable jugada. Hoy, César Villaluz se encuentra jugando en el Deportivo San Pedro de Guatemala a sus 31 años. Pasó por Tigres, San Luis, Chiapas, Celaya y Cacereño.

José Manuel Cruzalta, por su parte, se retiró en 2013 tras jugar en Mexiquense, Morelia, Lobos y Toluca. Estudió para ser director técnico y hoy, a sus 41 años, el ex lateral derecho trabaja en las Fuerzas Básicas de los Diablos Rojos dirigiendo al equipo Sub-20.

