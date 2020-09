Qué jugadores convocará Gerardo Martino a la gira europea de la Selección Mexicana y cuándo viajarán

La Selección Mexicana recibirá esta noche a la Selección de Guatemala en el estadio Azteca a partir de las 21:00hs en un amistoso internacional que contará con la presencia exclusiva de jugadores de Liga MX. A pesar de que servirá para seguir viendo a los proyectos más importantes del futbol local, los encuentros más importantes para el Tri llegarán la próxima semana en suelo europeo.

Para los duelos ante Países Bajos (7 de octubre) y Argelia (13 de octubre), Gerardo Martino tendrá la posibilidad de elegir futbolistas que están jugando en el Viejo Continente. Y, ante la negativa por parte de la MLS, el Tata se verá obligado a escoger bastantes elementos del medio local nuevamente. ¿Quiénes serán llamados para esta gira?

Tata Martino, ante la convocatoria más complicada desde su arribo al Tri (Getty Images)

Andrés Guardado, Raúl Jiménez, Hirving Lozano, Tecatito Corona, Héctor Herrera, Edson Alvarez, Néstor Araujo y Diego Lainez serán los "europeos". El resto de la convocatoria la conformarán jugadores de Liga MX y varios de ellos se perderán la jornada 13 del torneo Guard1anes 2020 con sus equipos.

Talavera es baja para el partido ante América porque hará el viaje el jueves con la selección mexicana (permiso de Pumas) y Johan Vázquez no... Él sí estará presente.



¿Pesará la ausencia de Tala? — Brian Frias Espinosa (@BrianFriasEspi5) September 29, 2020

#ClubAmérica



La decisión ya esta determinada... Jorge Sánchez será el jugador que desde el jueves viaje con la selección hacia Holanda; mientras que, Henry Martín, SE QUEDA para el Clásico Capitalino y viaja el domingo por la mañana para concentrarse con la selección. — Brian Frias Espinosa (@BrianFriasEspi5) September 30, 2020

Henry Martín (América), Hugo González (Rayados) y Carlos Rodríguez (Rayados) viajarán hacia Europa luego de que finalicen los partidos de sus clubes, una buena noticia para Miguel Herrera y Antonio Mohamed. Por otra parte, los que partirán este jueves y se ausentarán en el certamen local son: Alfredo Talavera (Pumas UNAM), Miguel Layún (Rayados), Jesús Gallardo (Rayados), César Montes (Rayados), Rodolfo Cota (León), Luis Romo (Cruz Azul), Luis Chávez (Pachuca), Gilberto Sepúlveda (Chivas) y Jorge Sánchez (América).

Orbelin Pineda (Cruz Azul), Luis Rodríguez (Tigres) y Carlos Salcedo (Tigres) todavía no tienen fecha de vuelo, por lo que es una incógnita saber qué sucederá con ellos este fin de semana. Aquí no termina la historia. Los futbolistas que estarán ante Guatemala y no serán parte de la gira, por lo que se quedarán con sus equipos, son: José Juan Macías (Chivas), Uriel Antuna (Chivas), Alexis Vega (Chivas), Fernando Beltrán (Chivas), Johan Vásquez (Pumas UNAM), Iván Rodríguez (León), César Montes (Rayados) y Sebastián Córdova (América). Además, Roberto Alvarado (Cruz Azul) y Santiago Giménez (Cruz Azul) irán con la Sub-23.

