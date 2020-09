¿Qué pasó en el vestidor de Toluca después de la derrota ante FC Juárez?

Después de las goleadas ante Puebla y Querétaro, Toluca tuvo la posibilidad de levantarse en la tabla general del Guard1anes 2020 de la Liga MX recibiendo a FC Juárez pero no lo logró. Fue victoria para los conducidos por Gabriel Caballero gracias a un golazo que protagonizó Darío Lezcano en el complemento.

Con el resultado definitivo ya puesto, los Diablos Rojos registraron su tercera caída consecutiva y las cosas no marchan para nada bien. Los aficionados no paran de pedir la cabeza de José Manuel de la Torre en las redes sociales pero, de acuerdo lo que afirmó en conferencia, no está dispuesto a renunciar.

Como si este asunto fuera poco, los seguidores de la institución mexiquense se desayunaron este miércoles por la mañana con la noticia de que hubo ciertos problemas dentro del vestidor del Nemesio Diez. ¿Qué pasó verdaderamente después del partido ante los Bravos? Les contamos a continuación.

De todo lo que se habló, es cierto que es Rubens Sambueza no compartió tiempo con sus compañeros. Fue Ignacio Alva, reportero de TUDN que estuvo en la cobertura de la transmisión para dicha televisora, quien dio la noticia y su compañero Alejandro de la Rosa, quien la compartió en redes sociales.

Nos reporta @nachoalva que Rubens Sambueza estaba tan caliente tras la derrota, que ni siquiera fue al vestidor. Terminado el partido se fue para casa.



Válido? Los leo. — Alejandro de la Rosa (@adelarosa) September 9, 2020

"Nos reporta Nacho Alva que Rubens Sambueza estaba tan caliente tras la derrota, que ni siquiera fue al vestidor. Terminado el partido se fue para casa", escribió esta fuente en su cuenta personal de Twitter. Y después de comenzar a circular esa versión, muchos fanáticos de Toluca se manifestaron a su favor:

Esa foto la puse yo que soy el padre en un momento de calentura(te pido si podes sacarla ) porque me pareció muy feo lo que le hicieron una tomada de pelo — Pablo Lopez Leivas (@LeivasLopez) September 9, 2020

Lo que sí hay que aclarar que no tiene veracidad, por lo menos hasta el momento, es lo que se difundió con respecto a Pablo López. En cuestión de minutos, una foto de la mano cortada y ensangrentada del nuevo refuerzo de los Diablos Rojos se viralizó pero rápidamente salió su padre para aclararlo todo.

"Esa foto la puse yo, que soy el padre, en un momento de calentura. Te pido si podés sacarla porque me pareció muy feo lo que le hicieron, una tomada de pelo", escribió en las redes sociales refiriéndose a que Chepo de la Torre lo ingresó a los 58 minutos por William da Silva pero, sobre el cierre, lo volvió a llevar al banco de los suplentes para darle la chance de entrar al joven Diego Abella.

