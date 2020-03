"Que piensen en el otro": Charlyn Corral y su mensaje desde España sobre la prevención del Coronavirus

España es el cuarto país del mundo más afectado por el brote de Coronavirus a nivel global con 56.197 contagiados. Mientras que Madrid, su capital, sufre 17.166 infectados. Desde aquella ciudad platicó con Medio Tiempo la jugadora mexicana del Atlético, Charlyn Corral, quien dejó un mensaje para concientizar a todos sus connacionales.

"Mucho ánimo, mucha fuerza. Yo estoy acá en Madrid y estoy siguiendo las indicaciones que nos dan que es de quedarnos en casa", comenzó la delantera que desde el 15 de marzo cumple con el confinamiento obligatorio impuesto por el Gobierno español por la contingencia del Covid-19.

La futbolista de 28 años remarcó la importancia de seguir las recomendaciones de los especialistas y dejó una advertencia a los mexicanos: "Es un momento duro, difícil, de tener paciencia y como lo han dicho: de ser solidarios. Decirles por allá que no se confíen, que piensen en el otro, a lo mejor cuando eres joven, luego tiendes a decir no me pasa nada, pero no. Esto es algo global y que tenemos que pensar en todos".

Por último, Charlyn pidió a sus seguidores que "aprovechen este tiempo para estar con la familia". "Toca por ahora estar acá y ser paciente. De realmente convivir y de hacer una reflexión", añadió.

