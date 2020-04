¿Rafa Márquez es considerado un ídolo por los aficionados de Atlas?

Rafa Márquez ha hecho una gran trayectoria a nivel individual y colectivo, donde cosecho una gran cantidad de títulos. Los aficionados de Atlas reconocen todos aquellos obejtivos logrados, aunque muchos no lo ven como un ídolo.

El exdefensor comenzó su carrera y la terminó en el equipo con sede en Jalisco. Entre medio de este ida y vuelta pasó por grandes clubes como Barcelona y Mónaco.

ESPN Digital diaogó con personas nacidas entre el año 1970-1980, los cuales tuvieron la posibilidad de observar a Rafa en sus inicios.

"Me parece que no es ídolo. Probablemente al exterior, a medios y públicos ajenos al atlismo sin duda lo es. Para el atlista de cepa, difícilmente es el canterano referente. Nombres como los de Alfredo ‘Pistache’ Torres, ‘Pepe’ Delgado, Héctor Brambila, Felipe Zetter, Jesús del Muro, el ‘Gallo’ Jáuregui, Roberto Aníbal Masciarelli y otros tantos tienen más significado para el seguidor de años. Rafael Márquez dejó mucho más para la polémica que en el terreno de juego, eligió dejar sus últimas cuotas de futbol en el León y su vuelta al Atlas no pasó de lo anecdótico. Por mucho Márquez no es el referente de la cantera rojinegra", señaló Javier Ángeles.

"Sin dudarlo, es el jugador de la cantera que más alto llegó y que más logros ha tenido. Recuerdo muchos entrenamientos de aquellos años de 1998-1999, cuando aún no tenía nombre ni era conocido, verlo ahí parado en la alambrada del Club Atlas Colomos y nadie lo pelaba. Jugador con mucha clase, con liderazgo y referente, sin duda. Ya lo que pasó después es muy aparte. Se le ha cuestionado mucho sobre su amor a los colores, sobre todo tras esa decisión de irse a León cuando regresó a jugar a México, creo que lo marcó mucho", aseguró Felipez Álvarez.

Luis González, otro aficionado de Atlas, destacó la entrega que tuvo Márquez en el campo de juego. "He visto a muchos jugadores en el equipo, buenos, muy buenos, malos y peores, pero ninguno logró llevar al equipo a jugar una final, cierto que estaba muy joven, pero estuvo ahí y después trascender tanto a nivel internacional".

"Me queda una espinita, si me preguntas quién es mi ídolo del Atlas te digo que (Alberto) el ‘Loco’ Mariscal o (Juan Carlos) ‘la Pájara’ Chávez… jugó poco en Atlas, cuando regresó fue con más pena que gloria y siento que pudo hacer más", confesó Alberto Guzmán.

