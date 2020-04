Video: Rafa Márquez cantó "De Música Ligera" con Juan Pablo Sorín

Juan Pablo Sorín fue un recordado lateral argentino que supo jugar en equipos como Juventus, Barcelona y River Plate, además de capitanear a la Selección Argentina en el Mundial 2006. Tras el retiro, se transformó en presentador de un programa que combina el futbol y la música, su otra pasión. Esos gustos los llevó a su cuenta de Instagram, donde hoy hizo un vivo con Rafael Márquez y en el que cantaron juntos.

"¿Qué escuchás de música, Rafa?", consultó el argentino. A lo que el mexicano respondió: "Soy fan de Soda Stereo, obviamente, eso sin lugar a dudas, pero también Coldplay, Bruno Mars, U2, ese estilo de música masomenos". Ante la respuesta, Sorín insistió y convenció al ex Atlas a entonar "De Música Ligera", una de las famosas canciones de Soda Stereo.

Después animarse a cantar, los ex futbolistas recordaron la última vez que se encontraron en la despedida del futbol del ex capitán de la Selección de México a beneficio de la fundación del Papa. "No tenia pensado hacer una despedida, pero se dio la oportunidad que fuera contribuyendo a lo que hace esa organización", recordó.

Además, Rafa destacó el hecho de haber terminado su carrera en el club que lo vio nacer: "Inicie ahí mi carrera como futbolista y la pude terminar en una institución que quiero mucho como es el Atlas".

Por último, luego de resaltar la "mentalidad muy ganadora y competitiva" que tuvo a lo largo de su carrera, eligió su mejor Mundial de los cinco que jugó: "El mundial que pude disfrutar mas fue el de Alemania porque fue el mejor momento de mi carrera futbolística y lástima que en esos cinco mundiales me quedé en la misma circunstancia. Me voy satisfecho de que di todo mi esfuerzo".

Lee También