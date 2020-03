Rafa Puente se aferró al puesto

Desde su llegada a Atlas, a Rafael Puente Jr. no le salió absolutamente nada. Con cinco derrotas consecutivas, sumadas a las siete de su anterior etapa con Querétaro, se convirtió en el entrenador con más partidos perdidos de manera consecutiva en la historia.

El récord negativo, sumado a perder un encuentro fundamental como lo es el Clásico Tapatío, hicieron suponer que podía ser el final de ciclo para el entrenador de los rojinegros. Sin embargo, se mantiene firme en el puesto.

“Tengo un entusiasmo inquebrantable, no me voy a bajar del barco por ningún motivo”, declaró Puente en conferencia de prensa. Luego, agregó: “Rendirse jamás y yo nunca me rindo, ni me rendiré”.

Está claro, si el entrenador de 41 años deja de pertenecer a los Zorros en un futuro cercano, es porque la directiva no lo quiere más como mandamás del equipo: “Salvo que empiece hablar otro idioma que no sea el castellano, creo que soy contundente en mi respuesta”, enfatizó ante las insistencias de los periodistas acerca de su postura.

�� “Rendirse jamás y yo nunca me rindo, ni me rendiré... salvo que empiece hablar otro idioma que no sea el castellano, creo que soy contundente en mi respuesta”: Rafael Puente. @ASMexico @US_diarioas pic.twitter.com/hKrOV2peAG — César Huerta Salcedo (@huerta_cesar) March 8, 2020

Rafael cree que “las enseñanzas llegan y que de las crisis se salen de la unión”. Además, afirmó que los futbolistas lo respaldan: "De forma categórica me respaldan. Encontrarme con un grupo de trabajo como el que me encontré, es una bendición. Con este grupo, todos los que estamos en esta sala, al Atlas lo vamos a ver campeón y ojalá me toque estar yo al frente”, culminó.

#SábadoSagrado ��⚽#Jornada9 #ClásicoTapatío



"Un día a ver campeón al Atlas, no sabe si con él al frente, pero por la organización que tiene como soporte el Atlas", Rafa Puente��#NotableYSobresaliente



Revive los mejores momentos: https://t.co/b0zLkxrv9f pic.twitter.com/KnJkiDGbIr — Azteca Deportes (@AztecaDeportes) March 8, 2020

Lee También