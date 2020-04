Rafael Márquez reconoció que la MLS va a pasar por encima a la Liga MX

Un tema a tratar por los medios de comunicación en el último tiempo es el nivel de la Liga MX comparado al que se muestra en la MLS.

Si bien el futbol mexicano ha crecido en la última decada, lo cierto es que la liga estadounidense, con la incoporación de grandes figuras, podría superar en el corto tiempo al azteca.

Esta es la gran preocupación, por ejemplo, de Rafael Márquez, quien ha sido un figura importante en la historia del deporte mexicano.

"Si no se cambian los intereses en el futbol mexicano, no vamos a poder avanzar. Me duele decirlo pero la MLS está creciendo a pasos agigantados y nos va a pasar por encima", comentó el ex selección mexicana, en diálogo con ESPN.

A su vez, el ex Atlas profundizó en su concepto: "En México hay intereses de por medios entre dueños y directivos y eso nos afecta. Con ese tipo de interés no permiten tener una base de liga mejor, una selección mejor y jugadores que vayan a Europa".

