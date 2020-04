Ramón Rámirez aseguró que le pidió a Chivas frenar su llegada al América

Ramón Ramírez vivió gran parte de su carrera en Chivas donde jugó ocho años en total. Sin embargo, entre medio de sus dos etapas en el club, fue protagonista de una situación poco habitual.

En el verano de 1999, el centrocampista se convirtió en jugador del máximo rival del Rebaño: América. El jugador dio detalles de cómo fue el polémico traspaso.

"A mí nunca me consultaron; en ese momento a los que estaban de directivos les dije que se frenara, que un jugador consolidado y que haya sido un referente, no podía negociarse con el acérrimo rival. Lo hice en su momento, pero aún así me dijeron que el contrato ya estaba hecho", reveló en diáogo con Fox Sports.

A su vez, Ramírez le habló a los aficionados de las Águilas: "No es por ofender al americanismo, pero le estoy dando el valor que merecen ellos, como a la gente de Chivas".

Nayarita, como lo apodan, estuvo tan solo un año en Coapa. Luego fue vendido a Tigres, para así después retornar en 2002 al club de Guadalajara.

