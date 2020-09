Raúl Jiménez consoló a José Juan Macías por el penal fallado

José Juan Macías está pasando un momento complicado en Chivas de Guadalajara. Si bien convirtió el único gol de su equipo ante Querétaro y viene de hacer lo propio frente a Tigres UANL, el joven delantero tuvo la oportunidad de convertirse en el héroe de la noche de martes, pero en cambio fue el villano principal tras fallar un penal clave.

El problema de Macías, es que este último fue el segundo penal fallado en los últimos minutos. Ya le había sucedido lo mismo en la segunda jornada, cuando el Rebaño Sagrado visitó a Santos Laguna. Por ese motivo, JJ se vio con la necesidad de hacer un posteo en sus redes sociales.

"Si algo he aprendido en mis 20 años de vida, es que uno no alcanza el éxito sin haber fallado muchas veces antes. No llegué a ser delantero de mis Chivas acertando siempre, nunca fallando, y huyendo del fracaso, la única manera de responder ante una falla es aceptarla, aprende de ella y seguir trabajando con la misma o más intensidad ", escribió en su Instagram, adjuntando la imagen del penal atajado.

El centrodelantero recibió mensajes de todo tipo, pero varios de ellos fueron palabras de aliento ante el que es una de las máximas promesas de la Selección de México. Entre esos mensajes de buenas vibras, apareció el de Raúl Jiménez: "Así es crack, a seguir intentando, trabajando y creciendo", lo alentó.

Justamente, JJ está llamado a ser el reemplazante de Jiménez en el futuro y, mientras tanto, varios se ilusionan con verlos juntos con el Tri. Sin dudas, estos no fueron los primeros errores de Macías y tampoco serán los últimos. Como él dijo, de eso se aprende.

