Diego Alonso ya es historia en Monterrey. El mal rendimiento de su equipo en el Apertura 2019 hizo que tuviera que irse.

Sin embargo el DT fue hacedor de un título inolvidable para Rayadaos: ganó la Concachampions eliminando en la final a Tigres.

"El club tiene nueve estrellas y hay una que brilla más, y la que brilla más es la que le ganó a Tigres, hubo un antes y un después", comentó en diálogo con Fox Sports.

El entrenador, que este miércoles fue presentado en Inter de Miami, continuó elogiando su paso por el club regio: "Monterrey venía de perder una final de la Liga contra Pachuca, venía de perder una final histórica contra Tigres también de liga, y nosotros pudimos revertirlo".

Por último, el uruguayo se refirió al plantel: "Realmente los jugadores fueron espectaculares, hicieron un torneo increíble y me siento feliz de haber compartido con ellos y haber ganado junto a ellos porque me hicieron campeón. También me alagra los que les pasó a ellos con el Turco".

Lee También