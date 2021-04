Resultados de NXT Take Over Stand & Deliver: Karrin Kross nuevo Campeón NXT

Pasó la segunda noche de la NXT Take Over Stand & Deliver en el WWE Center Presentation, en lo que es la gran previa a la Wrestlemania 37. Y a dos días de uno de los eventos más importantes del año, la arena quedó muy caliente luego de las grandes batallas que se dieron en la noche de hoy.

Uno de los grandes combates del día sucedió cuando estuvo en juego el Campeonato Femenino de Parejas NXT entre TBC, dupla compuesta por Shotzi Blackheart y Ember Moon, frente a The Way, con Candice LeRae y Indi Hartwell. Fue una guerra sin cuartel donde la dupla The Way destronaron a las campeonas.

A su vez, también estuvo en juego el campeonato que se puso en juego fue el de los cruces cuando el campeón en el que Santos Escobar se consagró como el nuevo monarca luego de derrotar a Jordan Devlin. Por otro lado, Broonson Reed, que en la noche de ayer se había quedado con el Gauntlet Elimination, retó a Johnny Gargano que retuvo su Campeonato Norteramericano de NXT.

El choque de Balor y Kross fue uno de los más impactante de la noche

Por otra parte, se realizó el Unsanctioned Match entre Adam Cole y Kyle O'Reily. En un gran choque, O’Reily dominó a Cole y terminó rompiendo la rampa cuando se cayó con su rival al suelo para consagrarse ganador.

Por último, el plato fuerte de la noche en WWE Center Presentation se dio cuando con el Campeonato vacante NXT que defendía Fin Balor frente Karrion Kross. La victoria fue para Kross que logró consagrarse luego de codazo en la nuca sobre Balor.

Lee También